نائباً عن مدبولى.. وزير الأوقاف يحضر حفل دار الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان

جدة - نرمين السيد - شَهِد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استطلاع هلال شهر رمضان الذى أقامته دار الإفتاء المصرية بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الأحد، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق.





وقدم وزير الأوقاف التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلاً الله عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد: عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن غد الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

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