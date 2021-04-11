بمناسبة رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بمضاعفة الإعانات الشهرية

جدة - نرمين السيد - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصرى، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتى يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب الـ100 ألف أسرة، من مستحقى الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.





من جانبه، أكد اللواء عمرو لطفى، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، أن مضاعفة الإعانات الشهرية لأكثر من 100 ألف أسرة مستحقة للمساعدة، تأتى فى إطار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك فى ظل الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية وكثرة المتطلبات، خصوصًا مع تداعيات فيروس كورونا. جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصرى، والذى يعمل تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، شهد توسعًا كبيرًا فى أنشطة الزكاة والصدقات التى يقدمها لدعم التكافل الاجتماعى، ومساعدة الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية من مستحقى الزكاة.

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