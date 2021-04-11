خلال زيارته لدار الأوبرا.. رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وتراثها

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، والوفد المرافق له، اليوم الأحد بزيارة دار الاوبرا المصرية حيث استقبلته الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وشهدا حفلا فنيا احتفاء وترحيبا بضيف مصر وذلك بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار وعدد من الشخصيات العامة وأبناء الجالية التونسية فى مصر.





وأبدى الرئيس التونسى قيس سعيد امتنانه بحفاوة استقباله بمصر، هذا البلد العريق بحضارته والمضياف دائماً لأشقاءه، واعرب عن سعادته البالغة بالحفل الفنى والمستوى الراقى الذى ظهرت به دار الأوبرا المصرية، وما مثله من رمزية لانصهار الثقافتين المصرية والتونسية معًا، كما أشاد وقدم التحية لكل من المطرب التونسى الكبير لطفى بوشناق، والمطربة القديرة ريهام عبد الحكيم، وإلى الفرقة الموسيقية، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية بين مصر وتونس كونها جسرًا حيويًا وفاعلًا لتحقيق التواصل البناء بين الشعيين، مضيفًا بأن مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة.

ووجهت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لاتفاقهما الثمين على إعلان 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية والذى جاء انطلاقا من الإيمان بأهمية القوى الناعمة فى التواصل بين الشعوب وإدراكا لدور الثقافة والفنون فى صون الهوية العربية وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية للأوبرا تعد حدثًا تاريخيًا يؤصل عمق العلاقات الوجدانية بين الأشقاء، لافتة إلى أن القاهرة وتونس تربطهما صلات متعددة وتتميز بذكريات الماضى العريق وإنجازات الحاضر المشرق وطموحات المستقبل الواعد.

وأكدت أنه جارى التنسيق لإعداد أجندة فعاليات ثرية ومتنوعة للاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية تبرز الحراك الفكرى والفنى فى المجتمعين وتشمل كافة ألوان الإبداع فى مختلف المجالات.

وأحيا الحفل المطرب التونسى الكبير لطفى بوشناق والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتضمن مختارات من الاعمال المصرية والتونسية حظيت بإشادة الجمهور وتفاعله كان منها الأطلال، نغنى لنحيا ، هذى غناية ليهم، أنا حبيت واتحبيت، لامونى اللى غاروا منى، سمراء ياسمراء إلى جانب موسيقى أغنية ألف ليلة وليلة .