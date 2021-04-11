جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مساء اليوم فى احتفالية وزارة الشباب والرياضة بمناسبة يوم اليتيم، بعنوان "ها أنا أحقق ذاتى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على مسرح مركز مؤتمرات المنارة.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء منها: إطلاق مبادرة ها أنا أحقق ذاتى تحت رعاية السيسى، وتوفير كروت مجانية للأيتام لدخول مراكز الشباب، وأكد مدبولى أن الأيتام جزءًا لا يتجزأ من المجتمع. وأوضح أن يوم اليتيم مناسبة مصرية تحولت لأيقونة عالمية، وأعلن مدبولى بأن الشرائع جعلت رعاية الأيتام من مقاصدها، مؤكدًا أن يوم اليتيم يؤكد أننا أمة تحترم الإنسان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف : يوم اليتيم .. أبرز ما جاء فى كلمة مدبولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.