جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث بشكل واضح عن حماية الأمن المائى المصرى، وعندما تحدث عن الخط الأحمر بشأن سد النهضة، تحدث عن حدوث الضرر بالمساس بحصة مصر من المياه، مؤكدًا أن الملء الثانى إذا لم يترتب عليه ضرر فهو أمر محمود، ولكنه يؤكد تعنت الجانب الإثيوبى واتخاذه قرارات أحادية خارج القانون الدولى والأعراف المتصلة بالأنهار العابرة للدول.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن مصر متضامنة بشكل كامل مع السودان ويعملان بتنسيق وتشاور حتى يعدل الجانب الإثيوبى عن تعنته. وأوضح أن هناك مفاوضات منذ 10 سنوات وكل الموضوعات معروفة للجميع، مؤكدًا أن الوصول إلى اتفاق ليس أمرا صعبا، مضيفًا: "إذا وقع ضرر على دولتى المصب ستتخذان الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومى والمائى والتعامل مع أى تصرف غير مسؤول من قبل إثيوبيا". وأشار إلى أن مصر تعمل على حماية أمنها القومى وتتخذ كل الإجراءات التى تصب فى مصلحتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: مصر ستتخذ الإجراءات لحماية أمنها القومى حال المساس بمياهها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.