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«كنت بروح السينما بفلوس خُطبة الجمعة»..85 تصريح من حوار الدكتور محمد الباز لـ«موقع دوت الخليج»..«صور وفيديو»

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محمود فايد 0 تبليغ

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/626750/كنت-بروح-السينما-بفلوس-خطبة-الجمعة85-تصريح-من-حوار-الدكتور-محمد-الباز-لـموقع-تحيا-مصرصور-وفيديو

حمدين صباحي لازم يتحاكم ..ومعرفشي فيه عذاب قبر ولا لأ

حل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ضيفا علي موقع دوت الخليج، ندوة حوارية دار فيها النقاش الموسع حول وضع الإعلام فى مصر، وتطورات المشهد الإعلامي، مع ما يتم من جهود فى الشارع المصري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحركات حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بجانب علاقته بأسرته ونشأته بمحافظة دمياط وسر علاقته الخاصة بوالدته.

وأجريت الندوة علي جزئين، تحدث فيها الدكتور الباز وأطلق العديد من التصريحات، التى لخصها موقع دوت الخليج، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، فى نحو 90تصريحًا كالآتي:

الجزء الأول

1-            بهنئ الزملاء فى موقع دوت الخليج.. وأتمني لهم التوفيق والنجاح بتجربتهم

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2-            معظم أسرارنا عند أمهاتنا..والست فى البيت هي الإستقرار

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3-            مشهد الفقد برواية الزينة يمثل سر عدم مبالاتي

 

4-            وصية والدتي ليا وأخويا أننا اللي ندفنها بالقبر .. وده كان اختبار صعب وقاسي

 

5-            دخولي القبر مع والدتي كانت لحظة فاصلة بحياتي .. أظهرت قمة العجز الإنساني وقلة الحيلة

6-            الحسابات الزيادة فى الحياة تُعطل ولا تُساعد..ومن أفضال أمي كتاباتي الأدبية

 

7-            عندي أفكار روايات قد تكون مزعجة..وبعرف أسرار هتموت معايا بحكم مهنتي

8-            كنت واخد قرار بعدم الكتابة الروائية بسبب إخلاصي للكتابة الصحفية

9-            من أفضال أمي أنها فكت عقدة لساني فى الكتابة الروائية..وبعد وفاتها «المدد بيجي من عندها»

10-          أمي ببسطاتها كانت شايفه أنه مفيش مبرر لتعبها بفيروس سي

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11-          كل واحد مننا بيكون عنده أيام سودة ...بس احنا كان عندنا «أيام شبحية اللي مش بتتشاف»

12-          والدي كان مُغامر ودخل في صفقة خسر كل حاجة..ومن هنا بدأت معاناتنا مع الأيام اللي مش مريحة

 

13-          لم أستسلم لمعاناة الأسرة..واحنا كنا بنتعلم ببلاش..  ومكنتش محتاج دروس خصوصية

 

14-          حسنت فى الثانوية العامة عشان أدخل كلية الإعلام.. فـ«دخلت كلية طب » فى لحظة ضعف إنساني

15-          بحكم الدمياطة كنت بشتغل من صغري فى قهاوي وبمسح وأكنس

 

16-          قولت لربنا هذاكر فى الثانوية من غير دروس خصوصية.. وأنت عليك الفهم فـ«بقيت أشرح للي بيخدوا الدروس الخصوصية»

 

17-          دخلت كلية طب وقررت بعدها بإسبوع تركها وقضيت بقية السنة فى السينما وحولت إعلام

 

18-          كنت خطيب مسجد من وأنا فى ثانوي لمدة 5سنوات ...وكنت باخد فلوسها وأروح بها السينما

19-          بدأت خطبة الجمعة بـ5جنيه ووصلت لـ15جنيه..وفلوسها كانت بتروح لمصاريف الدراسة والسينما

 

20-          مش شايف أنه فيه تناقض أني أخطب الجمعة وأروح السينما..«أنا مش بتفرج علي أفلام سكس يعني»

21-          مش صح أني إمام الملحدين خالص..وده إتهام جديد ليا.. والملحد أكبر دليل مادي علي وجود ربنا

22-          لم أنكر أي ثابت من ثوابت الدين..وموضوع مساواة الميراث كان مجرد فكرة زي تونس بس للآسف الناس بقت تصادر علي حق التفكير

 

23-          الحسين ظالما كان مقال فى 2017..وبعدين أنفجر فى وشي بعدها بسنتين ونص ولم أكن أدُين إطلاقا سيدنا الحسين

24-          عملت حوار مع سيدنا الحسين..  ومحدش يصادر علينا حق الخيال

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25-          معاذ الله أن أدعوا إلي دين جديد..وأحيانا بيتم فهم الكتابات بشكل خطأ

 

26-          واحد باعتلي من دولة عربية بيقولي  أنا مش عارف أنت مسلم ولا نصراني ولا بوزي

 

27-          مينفعشي كل ما آجي أكتب فكرة أقول "أشهد أن لا إله إلا الله ..محمد روسول الله"

 

28-          منظومة العذاب اللي فى الإسلام صعبة جدا...وليا ملاحظة علي معركة عذاب القبر

 

29-          نقاش عذاب القبر من عدمه  إساءة للدين..والمشكلة فى رجال الدين

30-          رجل دين شهير فى احتفال أقامه رجل أعمال كان به خمور.. وقالي:«أنا مش عايز أضيق عليه فى الحرام..عشان ميضيقشي علينا فى الحلال»

 

 

31-          رجال الدين مجتهدين بس حركتهم أبطأ من المجتمع ..والشيخ الشعراوي سبب أزمة نقل الأعضاء لأنه قال عليها حرام

 

32-          الشيخ الشعراوي حرم نقل الأعضاء بداعي أنها تأخير للقاء ربنا ..وده مش اجتهاد وقياس خطأ

 

33-          الحوار مع رجال الدين علي أرضيه الفقه هيفوزوا به..ولكن علي أرضية مجتمعية يخسروا

34-          إصحابي مشايخ وبنسهر سوا..والشيخ خالد الجندي«أنتيمي» وعمرو خالد ومحمد حسان علاقتي به «رايحه جاية»

 

35-          جبت الشيخ محمد حسان البلد عندنا فى دمياط عشان يخطب الجمعة ..وتم نقلها علي الهواء بقناة الرحمة فى 2011

 

36-          السلفيين كانوا معايا علي القهوة وأنا بتواصل مع الشيخ محمد حسان عشان يخطب الجمعة فى البلد عندنا

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37-          أنا لا أعادي الأزهر ولكن أنتقده فقد..وأنا مقتنع أن مفيش كاهنوت فى مصر

 

38-          شيخ الأزهر كان «مُصر علي حبسي»..وواجته فى النيابة بخصوص الزي و«قالي أنت عايز توقعني»

 

39-       الشيخ طنطاوي قال فى النيابة أنه هو الأزهر..وأي إهانة له هي إهانة للأزهر..و«هي دي المشكلة»

الجزء الثاني

1-            لم يكن لدي أي تذبذب لموقفي من ثورة 25يناير..«هي ثورة عظيمة ولكن نتائجها سيئة ومدمرة»

 

2-            لولا تصحيح 30يونيو لأحداث 25 يناير »كنا رجعنا ورا 100سنة« 

 

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3-            30يونيو كانت عمل واعي ومنظم.. ولكن 25يناير كانت عشوائية

 

4-            «طول الوقت كانوا بيقولوا لمبارك مبتعينشي نائب ليه يرد يقولهم|الجيش موجود»

 

 

5-            تفويض مبارك للجيش  فى أحداث 25يناير «مكنتشي إجبار..لأن دي فكرته الأساسية»

 

6-            سمعت من د.مصطفي الفقي أكتر من مرة أنهم كانوا بيناقشوا مبارك فى تأخر تعين نائب له فيرد يقول:"متخفوش الجيش موجود وأي حاجة تحصل هو هشيل ولا يمكن عمره يضيع البلد"

 

 

7-            مش 25يناير هي السبب فى كارثة سد النهضة ..ولكن نتائجها من الفوضي والإضطراب

 

8-            أثيوبيا لم تكن تجرأ علي بناء سد النهضة قبل 25يناير بسبب الاستقرار داخل مصر

 

 

9-            وفد مصر الشعبي اللي راح أثيوبيا بقيادة حمدين صباحي لازم يتحاكم أو يتم مسائلتهم علي الأقل

 

10-          حمدين صباحي هو من منح أثيوبيا الظهير الشعبي المصري لبناء سد النهضة ولابد من محاكمته

 

 

11-          حمدين صباحي أجرم بحق المصريين بملف سد النهضة وعليه أن يستحي ويصمت

 

12-          فيه خلط عند الناس من موقف  وأداء مصر بملف سد النهضة...الموقف هو كل الخيارات متاحة بما فيها الحرب..والأداء «تفاوضي للنهاية»

 

 

13-          النجاح بمفاوضات سد النهضة  يحقق انتصار بلا حرب..والفشل هيكون تحقيق لدعم عالمي ودولي لموقفنا

 

14-          الأجيال الجديدة لم تعيش جو الحروب...والمسألة مش سهلة.. والمتحمس للحرب بملف سد النهضة هم خصوم مصر وأعدائها من الإخوان

 

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15-          الناس لازم تفرق بين الموقف والأداء بملف سد النهضة...الموقف ثابت بأنه الأمر لو تطلب حرب هنحارب..وربنا ما يودينا للحرب..أحسن هي مش بطولة ولا خناقة فى خمارة

 

16-          ما لم يعلن عنه من مشروعات بشأن ملف المياه فى مصر هتكون مفاجئة للجميع ..حتي لو فيها ضرر مائي

17-          الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الثوري الوحيد فى مصر الآن ..والدليل ما حدث فى العشوائيات وفيروس سي

 

18-          احنا بنطبل لبلدنا واحنا حريين..والمؤسسات الدولية مش هتطبل لنا والدليل موقفها الإيجابي من جهود التنمية بمصر

 

 

19-          بدأية تأييدي للرئيس السيسي  من مواجهته للإخوان..ولم أكتب كلمه إيجابيه بحقهم طوال عملي بالصحافة

 

20-          الرئيس انتقد الإعلام فى الإسماعيلية بشأن مشروع الدلتا الجديدة..وده دليل من الرئيس علي أننا مش بنطبل

 

 

21-          لو العرض اللي بيتم فى المشروعات القومي لم يدركه المواطن لن يستطيع أي إعلامي توصيله

 

22-          الإعلام بيتم ضربه كمؤسسه من مؤسسات الدولة..وفكرة استخدام التصالح مع الإخوان فيه إهانة للدولة المصرية

 

 

23-          زمان السلطة كانت بدير الأمور مع الإخوان بمنطق الصفقات..دلوقتي الوضع إختلف والشعب علي الخط والتصالح إهانة

 

24-          رئيس الدولة المصرية لم يملك قرار التصالح مع الإخوان إطلاقا

 

 

25-          الإخوان زمان كانوا هم الحرامي اللي الشعب بيتعاطف معاهم

26-          الإخوان شاربين من جماعة الحشاشين...و إعلام الإخوان ما هو إلا أجير فقط والعاملين به جبناء

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27-          إيه المشكلة لما الإخواني يعارض من جوا ويتحبس..مش هو عايز يبقي بطل

 

 

28-          فتوات الإعلام انتهوا بعد 2014...وسبب وجودهم فوضي ما بعد يناير وانحسار اللاعب السياسي

29-          الناس حست فى وقت أن بعض الإعلاميين أقوي من الدولة وده قمة الخلل

 

30-          معندناش زعماء فى الإعلام ..الزعيم مكانه فى الأحزاب السياسية

 

 

31-          الدولة تعاملت مع فتوات الإعلام بشكل طبيعي..شوفنا الناس  وهي بتقول ده معتشي بيطلع وده قاعد فى البيت

32-          حكومات مصر بعد ثورة 30يونيو خارقة للعادة واشتغلت فى ظروف صعبة

33-          المهندس إبراهيم محلب خطف الكاميرات بالنشاط فى الشارع وجاء بعد أن أصبحت حركة الشارع أسرع من حركة الدكتور حازم الببلاوي

 

34-          بداية الاستقرار فى مصر استوجبت شخصية زي المهندس شريف إسماعيل لرئاسة الحكومة...ومع التخطيط كنا بحاجة  للمهندس مصطفي مدبولي

 

 

35-          الناس محتاجه وجوه جديدة فى الحكومة  وهناك نسبة من الوزراء مخفقين ولازم يمشوا

 

36-          بشوف نفسي فى صالة التحرير وأنا كأستاذ جامعة مش مرهق  ودخولي للتليفزيون جاء بعد حاجتي لنافذه أكبر..وساحة السوشيل ميديا لها جمهورها الخاص

 

 

37-          أنا حطط صورة الأستاذ عادل حمودة ورايا بالمكتب وفوق صورة الأستاذ هيكل

 

38-          العلاقة بيني وبين الأستاذ عادل حمودة موصولة بحبل سري لا ينقطع..وهو الأب المهني لي

 

 

39-          ناس كتيره جدا بتتخض من الصراحة... بس أنا مش معجب بأداء نجيب ساويرس

 

40-          محمد رمضان محتاج طبيب نفسي مقيم معاه لتقويم أداءه..وكويس أنه متجننشي

 

 

41-          محمد رمضان محتاج ضبط زوايا نفسية ..وربنا معاه

42-          مش بتعالي علي رجال الأعمال....بس أنا مقبلشي أني أشيل شنطة رجل أعمال حتي لو بكنوز الدنيا

 

43-          لما إختلفت مع حسن راتب علي الهواء وتواصلنا بعدها علي التليفون قالي المفروض أنا لما أقولك حاجة تقولي ماشي رديت عليه قولتله "ليه أقولك ماشي..لا سفرتني أوروبا ولا بتبعتلي فلوس خاصة..أوقولك ماشي ليه".

44-          العلاقة بين الصحافة والإعلام مع رجال الأعمال مضرة..والعلاقة بين الإعلام والسلطة تكون أكثر وضوحا وتفاهما

 

45-          رجال الأعمال «أصاحبهم» أو «أكتب عنهم»...فأنا إختارت أني «أكتب عنهم »

 

 

46-          أنا «مبحبش الكنج محمد  منير» «ولا بستطعم غناءه» ..ولا «فن عمر الشريف» و«بستمتع بمدحت صالح»..رغم أني في الفن والسينما «عايش حياتي »

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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