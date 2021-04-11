تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق صفحة لنشر مخرجات لجانها النوعية

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب، إنها تحرص على التواصل الدائم مع مكونات المجتمع المصري، وخصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضم التنسيقية ١٣ لجنة تتنوع بين الحماية الاجتماعية، والشئون الاقتصادية، والشئون الخارجية، وحقوق الإنسان، والقوى العاملة والنقل والمواصلات والطيران والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة والآثار، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، ولجنة البيئة والطاقة، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية، السياسات الأمنية والأمن القومي.

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هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلست العامة اليوم، علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، أن المشروع يهدف للحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020،وأكد النواب، أن المنحة تهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.

هذا وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الأسبوع الجارى، حيث تم إرسال كافة البيانات نهاية الأسبوع الماضى إلى وزارة الصحة.