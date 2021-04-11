/626765/بمشاركة-النني-أرسنال-يسحق-شيفيلد-بثلاثية

حقق آرسنال الفوز علي شيفيلد يونيتد بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب برامول لين معقل شيفيلد.

سجل الهدف الأولي في المباراة المتألق الكسندر لاكزيت في الدقيقة 33 من عمر المباراة من خلال عدة تمريرات بين لاعبي أرسنال وصلت الكرة لداني سيبايوس على حدود منطقة الجزاء فمررها بكعب قدمه للاكازيت داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير في المرمى.

وسجل الهدف الثاني في المباراة جابريال مارتينيلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة من خلال توغل بيبي داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس أرون رامسدالي ولكن وصلت الكرة لمارتينيللي الذي سددها في المرمى الخالي بسهولة.

وجاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 87 من عمر المباراة من خلال تمريرة بينية رائعة من منتصف من بارتي لملعب للاكازيت خلف المدافعين انفرد على أثرها بالحارس ثم سدد لاكازيت الكرة على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل آرسنال أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، هولدينج، ماري، ساكا.

خط الوسط: بارتي، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، مارتينيلي، لاكازيت.

بدلاء آرسنال أمام شيفيلد يونايتد

بيليرين، جابرييل، ويليان، سيدريك، نيلسون، النني، نيكيتاه، رايان، ميجيل عزيز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “sporx": أن نادي جالطا سراي ضمن الأندية التي ترغب في ضم محمد النني الي صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء أبضا عن أن ويليام دافيلا وكيل أعمال اللاعبين المشهور لديه علاقة قوية وجيده مع مسئولوى جالطا سراي حيث انضم اللاعب في الفترة السابقة الي الدوري التركي وله تجربه سابقه، بينما هو وكيل اعمال محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا".

ويرغب نادي جالطا سراي ضم النني ومع لاعب الزمالك المعار مصطفي محمد الذي تألق بشكل ملفت خلال وقت قصير واصبح ضمن أفضل الأسماء في الدوري التركي حيث انتقل اللاعب من صفوف نادي الزمالك.