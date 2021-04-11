زيجات الهضبة تثيرن حيرة الجمهور "فيديو"

دوت الخليج يرصد حالة الحيرة التي أثارتها شيرين رضا ودينا الشيربيني التي نبتت بسبب الفيديو الأخير لهما، فضلًا عن آخر أعمالهم.

شيرين رضا ودينا الشربيني يشوقان الجمهور

شوقت الفناناتان شرين رضا ودينا الشربيني جمهورهما، من خلال فيديو نشرته الأولى عبر خاصية استوري على حسابها على موقع تبادل الصورة والفيديوهات الشهير "انستجرام" وجهت من خلاله سؤال لدينا الشربيني قائلة: "دينا.. تحبي تقولي أنتي ولا أقول أنا؟"، وردت عليها دينا بفيديو آخر طلبت فيه التكتم على الأمر قائلة: "لا يا شيرين لما اجي هفهمك.. مش قدام الناس"، الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود عمل يجمعهما سويًا.

زواج شيرين رضا ودينا الشيربيني بعمرو دياب

يذكر أن الفنانة شيرين رضا تزوجت من الهضبة عمرو دياب في عام 1989، ولم يستمر زواجهما أكثر من 3 سنوات، بينما بدأت قصة دينا الشربيني معه منذ مطلع 2016 وأُطلقت العديد من المسميات على علاقتهما من حب إلى زواج ولم يؤكدها الثنائي حتي أعلنا انفصالهما في الفترة الأخيرة.

أعمال دينا الشربيني الفنية القادمة

تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "قصر النيل"، الذي تدور أحداثه في حقبة الستينات، ويشاركها في البطولة كوكبة من النجوم منهم ريهام عبدالغفور، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، مريم الخشت وصبري فواز، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال شيرين رضا الدرامية

عُرض للفنانة شيرين رضا مؤخرًا مسلسل "نمرة 2"، وكانت أحداثه تدور خلال 8 حلقات تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين من بينهم منى ذكي، منة شلبي، أحمد مالك، أمينة خليل، ماجد الكدواني، عمرو يوسف، شيرين رضا وآسر ياسين.