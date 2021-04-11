/626767/غيابات-الأهلي-أمام-الزمالك-في-مباراة-القمة

يخوض الأهلي الزمالك مواجهة هامة في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والمؤجلة منذ مدة كبيرة، ويغيب عن المارد الأحمر العديد من اللاعبين بعد تعرضهم للإصابة خلال المشاركة مع الفريق في مختلف البطولات كان أخرهم ياسر إبراهيم مدافع الفريق.

وتقام المباراة بين الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة من 18 أبريل المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يستضيف ملعب القاهرة الدولي أحداث اللقاء بين قطبي الكرة المصرية.

ويستعرض دوت الخليج غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الرابعة.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة الزمالك العديد من اللاعبين في مختلف المراكز يأتي على رأسهم: على معلول ، ظهير أيسر النادي الأهلي منذ غياب اللاعب عن الفريق الأحمر بشد في العضلة الخلفية، على أن يلعب أيمن أشرف في نفس الملعب.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي أيضا، الذي تعرض للإصابة خلال المشاركة مع النادي الأحمر، الأمر الذي يجعل مشاركة أيمن أشرف ضرورية بسبب غياب الظهير الأيسر الأساسي على معلول.

محمود متولي، مدافع الأهلي، بالإضافة لـ محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، وكذلك كريم نيديفيد، الغائي عن المارد الأحمر منذ فترة كبيرة.

ويفتقد الأهلي لجهود جونيور أجاي، لاعب النادي الأهلي، وجناح أيمن الفريق، على أن يعوض طاهر محمد طاهر غياب النيجيري، ويغيب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق عن صفوف المارد الأحمر، بينما يحل أحمد رمضان بيكهام مشكلة غياب هاني عن مباراة القمة.

الزمالك يغادر دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهل قد حسم التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما غادر الفارس الأبيض البطولة بعد تعادل الترجي و مولودية الجزائر على الرغم من فوز الزمالك على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.