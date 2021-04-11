«فضيحة في ستاد القاهرة».. الرجاء يسحق بيراميدز بثلاثية نظيفة «فيديو»

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تلقى بيراميدز خسارة كبيرة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وتعد تلك الهزيمة هي الثانية على التوالي أمام نفس الفريق بعد أن تغلب الفريق المغربي بهدفين دون رد في ملعب محمد بن خامس.

وسجل فابريس نجوما لاعب الرجاء المغربي الهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 15 بعد أن مرت كرة مقوسة مميزة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح فريق الرجاء عن طريق سفيان رحيمي على رأس فابريس نجوما سددها برأسه على يسار المرمى.

وأضاف بن مالانجو الهدف الثاني للفريق المغربي في مرمى بيراميدز في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول بعد كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء على رأس مروان هدهودي داخل منطقة الجزاء مررها رائعة إلى بن مالانجو سددها بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأحرز رحيمي الهدف الثالث في مرمى شريف إكرامي بعد كرة قطعت من رمضان صبحي، وأرسلها عمر العرجون تمريرة طولية رائعة إلى سفيان رحيمي الذذي راوغ أحمد فتحي واقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

الرجاء يسحق بيراميدز بثلاثية نظيفة

ودخل بيراميدز مباراة الرجاء المغربي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: شريف إكرامي. الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

بيراميدز يخسر أمام الرجاء بثلاثية نظيفة

الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إسلام عيسى – رمضان صبحي. الهجوم: جون أنطوي. وجلس على دكة البدلاء: أحمد الشناوي – طارق طه – محمود حمادة – إبراهيم حسن – إيريك تراوري – دودو الجباس – محمود صابر. بينما جاء تشكيل الرجاء كالتالي: الزنيتي، الورفلي، هدهودي، مدكور، سوبول، العرجون، زريدة، نجوما، رحيمي، بنحليب، مالانجو.

ورفع الرجاء المغربي رصيده للنقطة 12 بالعلامة الكاملة بعد ان حقق الفوز على بيراميدز في دور، حيث خاض الرفيق المغربي 4 مواجهات سابقة حقق خلالها الفريق الفوز ، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة، حيث خاض الفريق السماوي 4 مواجهات، فاز في أثنين وخسر في مثلهم.