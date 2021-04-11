لافروف: مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

وأشار لافروف، إلى أنه بالإضافة تطوير الحوار السياسى الوثيق يتم تعزيز التعاون على أساس المنفعة المتبادلة فى المجال التجارى والاقتصادىـ وللأسف أسفرت جائحة كوفيد 19 عن انخفاض ديناميكية التبادل التجارى بين البلدين وانخفض حجمه من 6.25 مليار دولار فى عام 19-20 إلى 4,54 مليار فى عام 2020 وناقشنا آفاق تعاوننا الثنائى خلال هذه الاجتماعات، وبالطبع، نظرنا بالتفصيل فى الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة التغلب على الأزمات والصراعات باستخدام الوسائل السياسية عن طريق الحوار الشامل فقط مع مراعاة القانون الدولى وفى مقدمته مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. والتى تتضمن الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، كما اتفقنا على مواصلة تنسيق الجهود بما فى ذلك فى منتديات مختلفة متعددة الأطراف.
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