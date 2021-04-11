لافروف: مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سیرجی لافروف، إنه تتحدد طبيعة علاقاتنا مع مصر باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى التى وقع عليها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسى فى أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ فى يناير الماضى، هكذا، تتصف علاقاتنا بالطبيعة الإستراتيجية و نعتبر مصر كأحد الشركاء الرئيسيين لروسيا الاتحادية فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وتشكل الاجتماعات المنتظمة لوزراء الخارجية والدفاع فى صيغة «2 + 2» جزءًا مهمًا للحوار السياسى الثنائى، وفى نفس الوقت يتم تحديد توقيت عقد الدورة المقبلة للمشاورات بالتنسيق مع الطرف المصرى، خاصة فى ظل المتغيرات والأحداث المتلاحقة التى يشهدها العالم و التى تزحم دون شك أجندة الجانبين بالكثير من الاجتماعات واللقاءات.





وأشار لافروف، إلى أنه بالإضافة تطوير الحوار السياسى الوثيق يتم تعزيز التعاون على أساس المنفعة المتبادلة فى المجال التجارى والاقتصادىـ وللأسف أسفرت جائحة كوفيد 19 عن انخفاض ديناميكية التبادل التجارى بين البلدين وانخفض حجمه من 6.25 مليار دولار فى عام 19-20 إلى 4,54 مليار فى عام 2020 وناقشنا آفاق تعاوننا الثنائى خلال هذه الاجتماعات، وبالطبع، نظرنا بالتفصيل فى الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة التغلب على الأزمات والصراعات باستخدام الوسائل السياسية عن طريق الحوار الشامل فقط مع مراعاة القانون الدولى وفى مقدمته مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. والتى تتضمن الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، كما اتفقنا على مواصلة تنسيق الجهود بما فى ذلك فى منتديات مختلفة متعددة الأطراف.

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