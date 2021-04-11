الإمام الطيب مهنئا بـ رمضان: أدعو الله أن يجعله شهر أمن وسلام على العالم

جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الأحد: "كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وتابع: "أدعو الله أن يوفقنا فى استثمار هذا الشهر الكريم فى العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى -جل وعلا-، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".