لافروف: استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سیرجی لافروف، أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا الاتحادية فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، قائلًا إن طبيعة علاقاتنا مع مصر تتحدد باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتیجى التى وقع عليها الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين فى أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ فى يناير الماضى.





وأشار لافروف، إلى اهتمام بلاده باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة قام المتخصصون المعنيون بالعمل المشترك الكبير والقوی فى هذا الاتجاه، وقال: "لذا أتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ قريبًا". ولفت لافروف إلى تطور العلاقات الروسية المصرية بصورة تدريجية فى مجالات كثيرة على الرغم من جائحة فيروس کورونا، حيث يجرى الحوار السياسى المكثف، وشهدت القاهرة فى مارس الماضى جولات من المشاورات بين وزارتى الخارجية على مستوى مساعد الوزير حول القضايا الأوروبية والتعاون فى الأمم المتحدة وفى مجال حقوق الإنسان، وهناك آفاق واعدة فى المجالات الأخرى وبالأخص فى السياحة، فمنذ سنوات أصبحت المنتجعات المصرية مكانًا مفضلًا للسياح الروس، ويشكل تدفق السياح الأجانب إلى مصر مصدرًا مهمًا للدخل القومي.

وحول سؤال متى يمكن أن تعلن موسكو استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية وبينها الغردقة وشرم الشيخ؟، قال لافروف: فى هذا الصدد أود أن أكرر اهتمامنا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية، فخلال السنوات الأخيرة قام المتخصصون المعنيون بالعمل المشترك الكبير والقوى فى هذا الاتجاه، ولذا أتوقع أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ ستستأنف قريبًا.

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