تنسيقية شباب الأحزاب تطلق صفحة لنشر مخرجات لجانها النوعية

جدة - نرمين السيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، صفحة خاصة باللجان النوعية للتنسيقية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك لنشر مخرجات عمل اللجان النوعية بتنوعاتها.





وتحرص التنسيقية على التواصل الدائم مع مكونات المجتمع المصرى، وخصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعى. وتضم التنسيقية 13 لجنة تتنوع بين الحماية الاجتماعية، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الخارجية، وحقوق الإنسان، والقوى العاملة والنقل والمواصلات والطيران والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة والآثار، والتعليم والبحث العلمى، والصحة، ولجنة البيئة والطاقة، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية، السياسات الأمنية والأمن القومى.

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