نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال احتفالية "ها أنا أحقق ذاتى" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحيات الرئيس للحضور، مضيفا أن يوم اليتيم تحول لأيقونة عالمية، مؤكدا أن العمل على سعادة وتنمية الأيتام واجب، معلنا عن مبادرة "ها أنا أحقق ذاتى" لتمثل إطار مجتمعى يقدم كافة الخدمات.
وأوضح مدبولى، أن الدولة تعمل على حماية النشء والشباب، فهم شباب الغد وعماد الدولة، ولذا فا حمايتهم من أهم أولوياتنا، مؤكدا أنه فى ظل عصر تزداد فيه أعداد الأيتام كان لابد من مزيد من الجهد واحتفالنا اليوم للتأكيد على أن الاهتمام بهم ودمجهم فى المجتمع
وتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مدبولى: يوم اليتيم تحول لأيقونة عالمية.. ودمجهم فى المجتمع واجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.