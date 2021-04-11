يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، غدًا الإثنين، سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك. ويصل وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، غدا الإثنين، إلى القاهرة، فى زيارة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تطورات مجمل ملفات الإقليم، فضلا عن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في قصر التحرير غدا.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر وروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.