السيطرة على حريق خط الغاز بأكتوبر.. وفريق النيابة يصل الموقع لبدء التحقيق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بخط غاز الحي السادس دائرة قسم ثان أكتوبر، نتيجة تسريب نتج عنه حريق بغرفة صغيرة على سطح الأرض بداخلها المحبس الرئيسي. ودفعت الحماية المدنية، بـ 5 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات.





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