وزير الخارجية: الإضرار بحقوق مصر المائية عمل عدائي.. وكل الخيارات شيء مسلم به

أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن مؤسسات الدولة لديها سيناريوهات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ونتعامل مع الأمور وفقا لتطورها، وكل العناصر المتوفرة لدى الدولة المصرية هى مسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصرى، وعندما يحاول أى طرف بأن يمس مصلحة الشعب المصرى، فنحن لدينا القدرة كحكومة وشعب للتصدى لذلك بكل عزيمة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن مراحل التحرك واللجوء للدول الشريكة والمنظمات الدولية تتم فى إطار خطة موضوعة مسبقا وتتم تنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد.

وأشار إلى أنه إذا وقع ضرر على مصر فى الانتقاص من حقوقها المائية، ويعتبر عملا عدائيا، والعمل العدائى، هناك أسلوب فى القانون الدولى للتصدى له وهذا الأسلوب متدرج، مردفا:"يبدأ من إجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف تستطيع أن يكون لها تأثير على المشهد وتنتهى بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق لتتخذ الإجراء الذى تراه مناسبا، وكل الخيارات شيء مسلم به".