تفاصيل سداد فاتورة التليفون الأرضي 15/4/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث المواطنين خلال الأيام الحالية عن تفاصيل سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 لشهر ابريل الجاري، ورابط الاستعلام Online والذي يمكنك من معرفة القيمة المستحقة قبل حلول موعد الغرامة، وحِرصاً من موقعنا “مصر فايف” نعرض خلال السطور القادمة التفاصيل الكاملة حول فاتورة الخط الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي- المصرية للإتصالات

مع اقترب الموعد المحدد تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فواتير التليفون الأرضي عن شهر إبريل، والتي تحاسب عن فاتورة استهلاك الفترة من بداية هذا العام شهر يناير، وحتى نهاية مارس 2021، خلال عدة أيام وبالتحديد يوم 15 إبريل 2021.

مواعيد السداد فاتورة الهاتف الأرضي:

– يوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار الفاتورة عن شهر يناير إلي مارس 2021.

– يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة الأرضي، وتكون فترة السماح (1) شهر إضافي من تاريخ الإستحقاق.

– يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل الأرضي إلى نظام الإستقبال فقط في حالة استمرار عدم السداد.

– يوم 14 يونيو 2021 : انتهاء موعد السماح لسداد فاتورة الهاتف الأرضي.

– يوم 15 يونيو 2021 : فصل الخدمة ورفع الخط مؤقتًا، وإضافة غرامة تأخير جديدة.

>> رابط استعلام فاتورة الأرضي:

يمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق دخول موقع الشركة المصرية للاتصالات، عن طريق استخدام كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي، كما يمكنك أيضاً معرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الضغط هنــــــــا.