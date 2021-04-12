وزير الخارجية عن اتصال نظيره التركى: فى إطار المجاملات للتهنئة برمضان

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الاتصال مع مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركى كان فى إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، ويجب أن نأخذها فى إطار مجمل التصريحات والإشارات التى صدرت عن الجانب التركى فيما يتعلق بأهمية مصر وتصويب المسار.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن التصريحات من جانب تركيا تقدر، وهناك اهتمام بأن تنتقل إلى المؤشرات السياسية والانفتاح السياسى الذى يحدد نطاق العلاقة وكيفية إدارتها. وأوضح وزير الخارجية، أن العلاقات يجب أن تقوم على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح، وهذا سيتم فى إطار مشاورات سياسية عندما تكون الأرضية متوافرة لذلك. وأشار إلى أن قضية ليبيا أمن قومى بالنسبة لمصر، وعندما تصبح هناك قنوات اتصال سياسية سيتم معالجة كل الأمور التى قد تكون تركيا لها تدخل فيها.

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