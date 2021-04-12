عاجل .. السيسى : حرصت على توديع الرئيس التونسى بعد انتهاء زيارته إلى مصر

جدة - نرمين السيد - كتب الرئيس عبد الفتاح السيسى منشورا عبر صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر فيه عن تقديره للزيارة التى قام بها الرئس التونسى قيس سعيد إلى البلاد والتى استمرت 3 أيام، لافتا إلأى حرصه على توديعه مساء أمس الأحد بعد انتهاء الزيارة.





وقال الرئيس فى منشوره: "حرصت اليوم على توديع أخى الرئيس التونسى قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثانى مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس".

وأضاف: "وقد تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة".

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