/626778/في-اللي-يربيك-ويا-أنا-يا-أنت عمرو-اديب-يشن-هجوم-حادا-على-محمد-رمضان

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا، على الفنان محمد رمضان، وذلك بعد التجاوز الذي بدر من محمد رمضان تجاهه، مشيرا إلى انه قرر رفع قضية عليه لمقاضاته تجاه ما ينجم عنه من تجاوزات.

وأضاف أديب خلال برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”الانسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك، للأسف فى ناس حظها وحش اتعودت أنها تاخد الحياه فى وشها وبيحسو انهم مسنودين انما انا معنديش مشكلة اختلف مع اي انسان فى شئ ولكن عندما يصل الأمر الي عدم الرباية هناك قانون فى الدولة وهو نفسة اللي جاب حق ناس الاسبوع اللي فات”. وتابع” رفعت قضية على محمد رمضان لإسائته ليا وسأتبرع بأي فلوس هاخدها من محمد رمضان وهتبرع بيه لمستشفي ابو الريش البلد فيها قانون ويا انا يا أنت وسأحترم حكم القضاء سواء ليأو علي قلة أدب لا وانت محدش رباك وانا هربيك او 57357 غرورك مصورلك انك ممكن تعمل اي شئ ويعدي وانا راجل مش قليل الأدب الناس أستائت وانا عبرت عن اسيائها”.

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