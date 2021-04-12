/626769/ايفلين-متى-ارتفاع-أسعار-المدخلات-سبب-تدهور-صناعة-الأثاث

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب:” إن المشكلة الأساسية لتدهور صناعة الأثاث بدمياط، هي ارتفاع مدخلات الأثاث، حيث هناك طفرة في الأسعار بشكل كبير ، خاصة اذا لجأ التاجر للاستيراد من تركيا او الصين بتكلفة اقل من الأخشاب المحلية.

الترويج لصناعة الأثاث فى دمياط

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء أحمد فاروق بشأن الترويج لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

ارتفاع الأسعار أحد أسباب الغلق

واستنكرت إيفلين متي، عضو مجلس النواب، على من يزعم أن المنتج المصري غير قادر على المنافسة، خاصة لان العامل الدمياطي ذو مهنية عالية جدا ولدية قدرة على تنفيذ أي منتج لكن يجب أن نوفر له المدخلات بأسعار مناسبة، مؤكدة أن أرتفاع الأسعار هو ما جعل العديد من المصانع تلجأ للغلق.

إنشاء شركة وطنية لصناعة الأثاث

وأشارت عضو مجلس النواب، إيفلين متى، إلى إنها توجهت قبل ذلك لرئيس الوزراء بشأن إنشاء شركة وطنية لصناعة الأثاث لتوصيل المنتج المصري بسعر مناسب، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الشركة.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي.

ومن جانبه إستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نتائج فحص اللجنة للمشاكل التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019 جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالى بما يحقق أهدافه.

هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.