/626770/طارق-يحيى-اتحاد-الكرة-يجامل-الأهلي-على-حساب-الزمالك-ونحن-الأحق-بالدوري

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، ورئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، أن الزمالك يستحق الفوز ببطولة دوري الشباب مواليد 1999.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورت": "لوائح بطولة الشباب تنص على وجود فارق الأهداف وليس النتائج المباشرة بين الفريق، وأنه هناك مخطط كبير من جانب مسؤولي الرياضة المصري من أجل إصسقاط الفريف أني شكل كان":

وتابع: "اللواح الخاصة باتحاد الكورة ثابتة وواضحة للجميع، وأن مباريات البطولة تقام بنظام الدور الواحد، ولم يمكن قبول ما حدث من جانب إدارة الاتحاد، ويجب محاسبة المحطئين، ودوري الشباب يقام على مرحلتين، تكون المرحلة الأولي من دورين وفي المرحلة الثانية من دور واحد".

وأكمل: "لم أتحدث بأنني أقبل مقاسمة الأهلي علي لقب البطولة لأننا الأحق بلقب البطولة واللوائح تنص على هذا الأمر، والدليل على حسم البطولة عن طريق الأهداف وفوارقها هو حديث الموقع الرسمي للنادي الأهلي على هذا الأمر، وأتمنى أن يكون هناك وضوح للرؤية خلال الفترة القادمة".

وأردف: "أبارك للاعبي الزمالك والجماهير ومجلس الإدارة بالفوز بالبطولة، وهذا هو حقنا الطبيعي والقانوني".

وواصل: "إدارة الزمالك طلبت مني أن أقوم بتحضير تقرير مفصل عن اللوائح الخاصة بالبطولة من أجل إعطاء قرار مناسب، وتواجد 4 لاعبين من الفريق الأول في فريق 99، مواليد صغيرة لأن اللاعبين يتواجدوا مع الفريق الأول وذلك بعد تصعيدهم للفريق الأول".

واختتم: "الأزمة حاليا مش خناقة، وما أغضب مسئولي الزمالك هو تغيير اللائحة، وكان من المفترض أن يتم توضيح الأمر من أجل الظهور بشكل جيد لمستوى البطولة، ونتمنى أن يتم تطبيق اللوائح بإستمرار".

عودة إمام عاشور وأحمد عيد لتدريبات الزمالك بعد واقعة «سب» الأهلي

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون ،المدير الفني للفارس الأبيض، عودة ثنائي الفريق للتدريبات الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم، عقب أن شارك الثنائي مع فريق الشباب خلال الأيام الماضية عقابا على تصرفهما خلال مواجهة مولودية الجزائر.

إمام عاشور

وتقرر عودة إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الأول للتدريبات الجماعية بداية من غد، الإثنين، إستعداد لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات كاس مصر قبل أن يخوض الفارس الأبيض مواجهة هامة أمام غريمه التقليدي الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.