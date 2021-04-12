/626771/بنت-السلطان يتصدر- التريند-بعد-ساعات-من-طرح-كان-ياما-كان

تصدر هاشتاج روچينا_بنت السلطان قائمة تريند تويتر العالمي، بعد ساعة واحدة من نزول أغنية "كان ياما كان" تتر مسلسل "بنت السلطان".

دوت الخليج يرصد تفاعل الجمهور مع نجاح أغنية "كان ياما كان" تتر مسلسل "بنت السلطان"، وكواليس المنشور الأخير لروچينا، فضلًا عن صناع العمل الذي من المقرر عرضه خلال ساعات.

روچينا بنت السلطان

شاركت الفنانة روچينا جمهورها فرحتها بعد نجاج أغنية "كان يا ما كان" وتصدُر هاشتاج "روچينا_ بنت السلطان" التريند من خلال نشرها صورة -لاحتلالها الصدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة: "اللهم لك الحمد بعد أقل من ساعة من نزول أغنية كان ياما كان.. تتر مسلسل بنت السلطان يتصدر الهاشتاج على تويتر.. مبروك علينا".

صناع عمل مسلسل"بنت السلطان" والتتر الخاص به

أغنية "كان ياما كان" غناء المطربة السورية أصالة، ألحان محمد رحيم وكلمات عمرو حسن، وهي تتر مسلسل "بنت السلطان"، بطولة روچينا، أحمد مجدي، باسم سمرة، بيومي فؤاد، سوسن بدر وندى موسى، ومن تأليف أيمن سلامة، إنتاج ممدوح شاهين وإخراج أحمد شفيق.

الجدير بالذكر، أن خلال ساعات سينطلق الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2021، حيث هناك عدد كبير من الجمهور الذين ينتظرون الأعمال المختلفة التي من بينها بنت السلطان، وعلى رأسها مسلسل الأختيار 2، والقاهرة كابول، وهجمة مرتدة، ومسلسل نسل الأغراب، إضافة إلى عدد كبير من الأعمال ما بين التراجيديا والكوميديا.