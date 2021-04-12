/626772/عمرو-أنور-لوائح-دوري-الجمهورية-تنص-على-النظر-للمواجهات-المباشرة-وليس-الأهداف

أكد عمرو أنور المدير النفي لفريق الأهلي مواليد 99، أنه ليس لديه أي تعليق على نتيجة الفريق أمام الزمالك في بطولة الجمهورية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "هناك لائحة للبطولة تنص على فوزنا بالبطولة، وهذا الأمر تم نقلة عن طريق الإداريين، وهناك متابعة من جانب الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو على هذا الأمر".

وتابع: "لعبنا المباراة من أجل البحث عن الفوز فقط، لأننا كنا متأخرين بفارق 3 نقاط، وتمكنا من العودة والفوز بالمباراة في نهاية المطاف، وأنني لم أحضر المباراة من داخل الملعب بسبب إيقافي من النادي الأهلي والاتحاد، لأنني تم إيقافي البماراة الماضية".

وواصل: "نحن الأن في إنتظار قرار إدارة النادي وذلك من أجل حسم المباراة ومعرفة الفريق الفائز بالبطولة، والإحتفال الذي ظهر بعد المباراة للاعبي الأهلي كان بسبب حديث الإدارة لنا بأن الفوز بالبطولة يكون عن طريق النتائج المباشرة للبطولة، وننتظر القرارات القادمة من إدارة النادي".

وأردف: "ذهبت لإجراء التحقيق اليوم بعد قرار مجلس إدارة الأهلي وأحترم المسئولين وغير غاضب من ما حدث، ومتقبل أي عقاب يخرج من جانب إدارة النادي واتحاد الكرة، وللحديث عن المباراة مرة آخري هناك 4 لاعبين من الزمالك يلعبوا مع الفريق الأول ويتواجدوا بصفة مستمرة مع الفريق".

واختتم: "لم أقلل من نادي الزمالك بسبب مشاركة 4 لاعبين من مواليد 1999 لأنهم يتواجدوا بصفة مستمرة مع الفريق الأول، ومباراة الزمالك كانت مليئة بالإثارة والتشوق، والمباراة نالت إعجاب الجميع وكان هذا هو الأهم فقط وليس النتيجة، لأن مباريات القطبين تمتاز دائما بالتنافس الشديد".

رد الزمالك بعد واقعة سب إمام عاشور لرموز الأهلي: «أمر طبيعي»

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك تعرض لظلم واضح خلال مباراة الأهلي في بطولة الجمهورية اليوم.

وأضاف خلال تصريحات لتيفزيونية عبر "حضرة المواطن": "منذ بداية الموسم اللوائح تؤكد أن فارق الأهداف هو الفيصل في حال تساوى أي فريق مع الآخر، وهو ما حدث خلال المباراة ومن المفترض أن يفوز الزمالك بالبطولة".

وأكمل: "اتحاد الكرة قام بتفصيل لائحة خاصة بعد نهاية المباراة اليوم وبعد فوز النادي الأهلي وتحدثوا بعد ذلك أن هناك مبارةا فاصلة، وكان ذلك رد فعل طبيعي وأن إدارة الزمالك ترفض ما حدث من اللاعب خلال المباراة".

عمرو أنور

وواصل: "سيتم فتح التحقيق مع إمام عاشور لأننا نرفض المساس في حق النادي الأهلي أو اتحاد الكرة المصري ولكن نريد أخذ حقوقنا، ولا نقبل أن يخرج أي لاعب عن النص، وسيتعرض اللاعب لعقوبة قاسية".

واختتم: "أطالب اللجنة لاثلاثية بتطبيق اللائحة ومن جانبنا سنحاسب أي لاعب أخطأ في الفريق، ونحن متظلمين مما يحدث داخل اتحاد الكرة المصري والزمالك يتبرأ من واقعة إمام عاشور".