/626773/اتحاد-الكرة-يحيل-فيديو-إمام-عاشور-إلى-لجنة-الانضباط-لتحديد-العقوبة-المناسبة

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، إحالة فيديو إمام عاشور المنتشر على منصات السوشيال ميديا إلي لجنة الانضباط بالاتحاد.

وأضاف أحمد مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد": "لجنة الانضباط لديها كامل الحق في النظر لأي فيديو لأي عنصر من عناصر اللعبة وتوقيع العقوبات عليه، وسيكون هناك متابعة شديدة لمعرفة حقيقة مدى صحة لافيديو المنتشر مؤخرا".

وأكمل: "لجنة المسابقات بالاتحاد ليس لها الحق في توقيع أي عقوبات على اللاعب، ولكن يحق فقط للجنة الانضباط التحقيق مع اللاعب".

واختتم: "أي لاعب مسئول عن ما يحدث داخل الملعب أو خارجة ولابد من ردع أي لاعب يخطئ حتي لا تتكر هذه الواقعة مرة أخرى".

يذكر أن إمام عاشور شارك مع نادي الزمالك اليوم أمام الأهلي وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وحدثت أزمة بعد المباراة من أجل تحديد الفائز بلقب الدوري، وتم تحديد يوم 20 أبريل القادم موعد للمباراة النهائية والإعادة.

عودة إمام عاشور وأحمد عيد لتدريبات الزمالك بعد واقعة «سب» الأهلي

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون ،المدير الفني للفارس الأبيض، عودة ثنائي الفريق للتدريبات الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم، عقب أن شارك الثنائي مع فريق الشباب خلال الأيام الماضية عقابا على تصرفهما خلال مواجهة مولودية الجزائر.

وتقرر عودة إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الأول للتدريبات الجماعية بداية من غد، الإثنين، إستعداد لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات كاس مصر قبل أن يخوض الفارس الأبيض مواجهة هامة أمام غريمه التقليدي الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.

إمام عاشور

وكان الزمالك قد قرر عقاب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

وكان قد أكد دوت الخليج أن الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي ، غضب جمهور الأهلي، حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.