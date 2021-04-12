نجلاء بدر تشعل مواقع السوشيال ميديا بجلسة تصويرية جديدة..صور

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دوت الخليج يستعرض صور الجلسة التصوير الأخيرة للفنانة نجلاء بدر وآخر أعمالها الفنية، فضلًا عن أعمالها الدرامية المقبلة.

صور نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر عدة صور من جلسة التصوير الجديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت معهم تعليقًا أعربت فيه عن حبها لمجلة سيدتي وامتنانها لفريق العمل قائلة: "أنا أحب كل شئ من مجلة سيدتي.. شكر خاص للفريق المتميز".

نجلاء بدر تتألق بالأسود

ظهرت “بدر” بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت جاكت أسود مع حزام عريض على الخصر انتهى على شكل فستان منفوش، واعتمدت على مكياچ جذاب يبرز جمالها اقترب من درجة بشرتها الطبيعية، فضلًا عن شعرها المنسدل، حيث نالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

أعمال نجلاء بدر المقبلة

وعلى الصعيد الآخر تشارك النجمة نجلاء بدر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد داش، ريم سامي، أحمد مالك، مي عمر وأحمد زاهر، من تأليف وإخراج محمد سامي.

كان قد عُرض مؤخرًا لنجلاء بدر مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، ادوارد، نرمين الفقي، هيدي كرم، محمد الشرنوبي وسلوى عثمان، من تأليف محمد مهران وإخراج محمد سامي.