/626776/عصام-الحضري-عبد-المنصف-لن-ينضم-لمنتخب-مصر-بسبب-حسام-البدري

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه يأخذ حاليا الدورات التدريبية داخل آسيا، بسبب عدم وجود أي دورات تدريبية بالاتحاد الإفريقي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "الدورات التي أعمل عليها حاليا تكون على أعلى مستوي من أجل معرفة جميع الجوانب التدريبية والمدير الفني ومدرب حراس المرمي والمعد البدني، وأي شئ خاص بكرة القدم، ولا أعرف سبب عدم تواجد هذا الأمر داخل الاتحاد الإفريقي حاليا".

منتخب مصر

وأكمل: "من الممكن أن أكون مدير فني خلال الفترة القادمة وليس مدرب حراس مرمى، لأنني أخذت الدورات الشاملة، وتمكن من الحصول على الرخصة "بي" من الاتحاد الآسيوي، وهناك نجوم كبار عالميين وعرب يتواجدوا معي خلال فترة التدريب الحالية".

محمد عبد المنصف

وتابع: "رخصة الاتحاد الآسيوي تتيح لي العمل في أي مكان سواء داخل إفريقيا أو آسيا، أما رخصة الاتحاد الإفريقي لها أماكن معينة وخاصة فقط، وهذا هو الفارق ولم أحدد حتى الأن التدريب داخل مصر أو الإمارات، والأولوية لبلدي مصر حال الاحتياج لي لن أتردد، وفي حال عدم الحاجه لي سأعمل في أي مكان آخر".

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وواصل: "محمد عبد المنصف لن ينضم لمنتخب مصر، وذلك بسبب تواجد جهاز فني مصري، وإذا كان هناك مدير فني أجنبي كان سيتواجد بكل سهولة، وهو يقدم مستويات كبيرة للغاية ويستحق التواجد داخل منتخب مصر وأنا ضد مبدأ النظر إلي السن في مركز حراسة المرمى، والجهاز الفني له إيجابيات وسلبيات ويجب أن يكون هناك دعم لهذه القرارات لأن الاتحاد يحاسبهم في نهاية المطاف".

عصام الحضري

واختتم: "لو كنت مدربا لمنتخب مصر حاليا كان عبد المنصف سيكون أول إختياراتي للمنتخب، أما عن شريف إكرامي فهو يعاني من سوء توفيق خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يبتعد عن الانتقادات والتعليقات السلبية، أما عن المهدي سليمان فهو من الحراس الكبار وغير محظوظ لأنه يتواجد مع إكرامي والشناوي داخل بيراميدز، وتحدثت معه سابقا بأن يتم حل المشاكل التي تحدث مع الإدارة، وأن يركز مع التدريبات فقط ولا ينظر للاعب الذي يبدأ المباريات".