مدافع من المسلسلات السياسية والاجتماعية تستقبل رمضان 2021..أبرز الأعمال والقنوات الناقلة

/626777/مدافع-من-المسلسلات-السياسية-والاجتماعية-تستقبل-رمضان-2021أبرز-الأعمال-والقنوات-الناقلة

مسلسلات رمضان 2021 مدافع قوية تستقبل الشهر الكريم هذا العام على عكس المعتاد، بيئة مثمرة بالمسلسلات الدرامية الهادفة، المتنوعة بين القضايا السياسية المشرفة، والمشاكل الاجتماعية المسيطرة على المجتمع المصري في هذا الوقت، ليضمن من تلك الثمار كسب جمهور واعي ومثقف ملم بمشكلات مجتمعه محاولًا تجنبها، ومدرك لحقيقة سلطته السياسية.

وعلى الرغم ذلك من الإهتمام الكبير بالدراما السياسية على وجه الخصوص، إلا أنه لن تغفل مسلسلات رمضان 2021 على إضفاء بعض الرومانسية والكوميديا في هذه البيئة حتى وإن قلت فهي محتويات لابد من وجودها.

دوت الخليج يعرض لكم أهم المسلسلات السياسية والاجتماعية التي احتلت الدراما الرمضانية لهذا العام مع ذكر أهم الأعمال الكوميدية وإن قلت.

المسلسلات السياسية: مسلسل الاختيار2

يأتي مسلسل الاختيار2 على رأس قائمة المسلسلات المتوقع نجاحها هذا العام، ويتناول قصص بطولات الشرطة المصرية أثناء مقاومتها للعمليات الإرهابية، وتركز على قصة الشهيد الظابط محمد مبروك الذي استشهد على يد العناصر التكفيرية عام 2013.

ومن المقرر عرض حلقات المسلسل على قناة ON، وأبو ظبي، وart حكايات، وعلى منصتى شاهد، و Watch it

مسلسل هجمة مرتدة

بينما يتناول مسلسل هجمة مرتدة قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وهو من بطولة أحمد عز والفنانة هند صبري وماجدة زكي ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور.

وتدور أحداثه حول شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح بالتواصل مع جهاز المخابرات في المصرية، وتعمل على تدريبه لكي يستطيع خداع تلك الأجهزة المعادية، ومن المقرر عرضه على قنوات DMC، أبوظبي، ART حكايات.

مسلسل القاهرة كابول

ينقل مسلسل "القاهرة كابول" صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي ويعرض على التلفزيون المصري، والقناة الأولى، وCBC، وروتانا خليجية، والمحور وألفا مسلسلات.

المسلسلات الاجتماعية

تسر المسلسلات الاجتماعية العديد من القضايا الخاصة بالصعيد والمناطق الشعبية ومن هذه المسلسلات:

مسلسل موسى

يروي المسلسل قصة أخ ينتقم من الشخص الذي تسبب بوفاة شقيقه، ويضطر للهروب إلى الجبال، حتى ينتصر الحق، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ويشارك في بطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي وعبير صبري، ومن المقرر عرضه علي القنوات الاتيه DMC وMBC1، MBC العراق، ART حكايات.

نسل الأغراب

يعد نسل الأغراب أول عمل درامي يجمع الفنان أحمد السقا بالفنان أمير كرارة وتدور أحداثه في جو من الدراما والتشويق وصراع قوي بين البطلين.

ويشارك في بطولته مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، وأحمد داش، وهو من تأليف تأليف وإخراج محمد سامي، وسيتم عرضه على القنوات الآتية: MBC، ON، ألفا مسلسلات.

النمر

يوضح "النمر" العقبات التي يمر بها التجار الصغار نتيجة لجشع وطمع كبار التجار، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، أحمد عبد الله محمود، أحمد خالد صالح وإيناس كامل، حيث من المقرر عرضه على قناتي الحياة، أبوظبي.

ملوك الجدعنة

ويروي مسلسل "ملوك الجدعنة" قصةصديقين يخضون المعارك من أجل أن يصبحا من أهل المال، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة الثنائى عمرو يوسف و مصطفى شعبان، حيث يمكنك متابعة المسلسل على MBC مصر، MBC5، وعلى منصة شاهد.

أما المسلسلات التي تحتوي علي قضايا اجتماعية تخص المجتمع بأسره تنوعت في مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل الطاووس

يلقي مسلسل الطاووس الضوء على قضايا التحرش الجماعي، والتنمر، التي اتنشرت خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وهو بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي، ومن المقرر عرضه على قناة النهار، روتانا دراما، LBC، ألفا مسلسلات.

مسلسل ضد الكسر

يجسد مسلسل "ضد الكسر" قصة بلوجر تحولت من فتاة فقيرة تعيش في أحد الأحياء الشعبية إلى فتاة غنية ومشهورة وتواجه العديد من الابتزازات في حياتها.

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، نور إيهاب، لؤي عمران ويمكنك متباعته على قناة CBC، دبي أو من خلال منصتي شاهد و watch it

مسلسل ضل راجل

يدور مسلسل "ضل راجل" حول مدرس يكافح من أجل أسرته، تتعرض ابنته للاعتداء لتنقلب حياتهم رأسًا على عقب.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة ياسر جلال والفنانة نور، ومن المقرر عرضه على القنوات الآتية: CBC، دبي

لعبة نيوتن

يتحدث "لعبة نيوتن" عن فتاة مع الزمن، وتقرر إنهاء حياتها الزوجية، لتواجه المجتمع، وصعوبات الحياة وتقلباتها بمفردها.

والمسلس من بطولة منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجى، مايان السيد، ومن المقرر عرضه على DMC، دبي، رؤيا، ألفا مسلسلات.

كوفيد 25

ينتمي المسلسل لدراما 15 حلقة يروي يوسف الشريف من خلاله انتشار وباء فيروس كورونا ويحاول الطبيب "ياسين" مواجهة تطورات الفيروس من خلال لجنة متخصصة يترأسها لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات القاتلة، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال، وتنفرد قناة ON بعرضه.

بين السماء والأرض

يجسد رواية "بين السما والأرض" للأديب المصري نجيب محفوظ، وهو من بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى، ويمكنك مشاهدة من خلال قناة ON أو من خلال منصتي شاهد و watch it.

مسلسلات الكوميديا: عالم موازي

عالم موازي ينتمي لأعمال ال15 حلقة ظهرت فيه دنيا سمير غانم في البوستر الدعائي بشخصيتن مختلفين، ويشاركها في البطولة كل من عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إسلام إبراهيم، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو وهبة وهشام جمال مخرج العمل، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة

أحسن أب

أحسن أب مسلسل كوميدي ترفيهي من بطولة الكوميديان علي ربيع ليدخل به منافسة أعمال الـ 15 حلقة، من المقرر عرضه على التلفزيون المصري، والقناة الأولى، الحياة.

ويعد ضمن تجربة جديدة ومميزة للمنتج تامر مرسي ويشارك في بطولته أحمد فتحي، خالد عليش، هاجر أحمد، جيهان خليل، عارفة عبدالرسول، أحمد جمال سعيد، كريم حسين.

نجيب زكي زاركش

يقدم يحيى الفخراني لأول مرة مسلسل درامي كوميدي من خلال "نجيب زكي زاركش" حيث يجسد شخصية رجل ثري، يملك مؤسسة لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع، ويعيش في قصر ضخم مع أولاده الثلاثة، بعد وفاة زوجته، ويناقش علاقة الآباء بالأبناء، وقضايا إشكالية شائكة، وقيم مهددة بالاختفاء من مجتمعاتنا المعاصرة، ويمكن متابعة المسلسل من خلال قناة ON و ART حكايات.