مايكل نصيف : تصادف صيام المسلمين مع المسيحيين يبعث التفاؤل بـ زوال كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الدكتور مايكل نصيف، الخبير القانونى والاقتصادى، أن هناك حدثا سعيدا فى العام الحالى 2021، حيث يتصادف صيام شهر رمضان لـ المسلمين مع الصيام الكبير لدى المسيحيين، والذى ينتهى يوم عيد القيامة الموافق ٢ مايو المقبل.





وقال، فى بيان له، إن هذه الأعياد المشتركة والتى تتصادف مع بعضها خلال هذا العام من شأنها أن تبعث التفاؤل بالقضاء على جائحة كورونا وانتهائها من مصر. وبعث مايكل نصيف برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤسسات مصر الوطنية وجموع الشعب المصرى والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المعظم، مشددا على أنه مناسبة سعيدة على الجميع، حيث تعيش فيه مصر أجواء فريدة، وفى غاية الروحانية. وشدد على أن المصريين شعب فى غاية الروعة ودائما ما تجده يضرب أروع الأمثال فى الإخاء والمحبة والتعاون فى شتى المواقف.

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