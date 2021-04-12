عاجل.. ستادات الوطنية توقع بروتوكولًا للتحول الرقمى والشمول المالى

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، ممثلة فى سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بروتوكول تعاون مع شركة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ممثلة فى إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.





تأتى هذه الخطوة المهمة فى إطار توجهات الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة نحو "الرقمنة" من خلال تطبيق تقنيات التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية لدعم الشمول الرقمى المالى والانتقال بالخدمات المقدمة للمواطن بسهولة ويسر، إذ أن التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليًا يعد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة وتولى لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة وسيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتحول الرقمى ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولى، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.







من جانبه، كشف سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية، عن أن شركة ستادات، تعد الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، التى تمتلك حقوق إدارة أكبر عدد من الاستادات والهيئات الرياضية، كما بدأت فى تطبيق خطة التحول إلى مؤسسات اجتماعية ترفيهية ثقافية اقتصادية شاملة، تحت مسمى أندية "سيتى كلوب"، لذلك كان من الضرورى مواكبة "الرقمنة" والتطورات الخاصة بعمليات الدفع الإلكترونى والتحول الرقمى للخدمات المختلفة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة أفراد المجتمع المصرى.

بينما أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الإسراع بعمليات الهيكلة والتحول الرقمى للخدمات المختلفة، حيث يتطلب الأمر وجود بنية تحتية تكنولوجية والتى تمثل الخطوة الأولى للتحول الرقمى، ولذلك خصصت الحكومة ميزانية ضخمة خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية التحتية، وأضاف سرحان أن الخطوة الثانية للتحول الرقمى والتى تعد الأكثر صعوبة، هى التى تتعلق بتغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى الموظف والمواطن حيث بدأت هذه المرحلة بتدريب الموظفين على وجود طريقة ميسرة لإجراءات العمل وكيفية ميكنتها.

وبموجب بروتوكول التعاون، ستوفر "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة منصات السداد الإلكترونى والقنوات الإلكترونية المتعددة لتسهيل حصول شركة "استادات" على مستحقاتها نظير الخدمات التى تقدمها، كما تيسر على جميع المتعاملين مع "استادات" من الجمهور والشركات والمؤسسات الأخرى تسديد مقابل الخدمات التى يحصلون عليها فى أى وقت ومن أى مكان وعبر شبكة واسعة ومتنوعة من قنوات الدفع الرقمى سواء كانت تطبيقات إلكترونية أو منصات على الإنترنت أو من خلال نقاط البيع المنتشرة بالآلاف فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وغيرها من القنوات الرقمية.

كما تتولى "إى فاينانس" تطوير حلول ذكية متكاملة وتوفير أدوات دفع إلكترونية حديثة كالبطاقات الممغنطة والبار كود على الموبايل وغيرها، فضلًا عن الأنظمة الإلكترونية المتكاملة لبوابات الدخول فى المنشآت المختلفة، لخدمة جمهور المتعاملين مع الاستادات الرياضية والمؤسسات الخدمية التابعة لشركة "استادات" وذلك عن طريق شركاتها التابعة.

يأتى البروتوكول أيضًا فى إطار تعاون الشركتين من أجل تطوير المنشآت المختلفة فى مصر بالتماشى مع جهود التطوير التى تنفذها الحكومة المصرية من خلال مشروعاتها القومية، كما أنها تخدم استراتيجية التحول الرقمية التى تتبناها الدولة، حيث تقوم "ستادات" بتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع الرياضية فى مصر وتصميم الاستادات وتطويرها وإدارتها باحتراف وكفاءة، بينما تقوم "إى فاينانس" بنشر كل تقنيات التحول الرقمى الحديثة فى تلك المؤسسات، بما يصب فى النهاية لصالح المواطن المصرى وجمهور المتعاملين الذين سيحصلون على خدمات فائقة وفقا لأحدث التقنيات.

يذكر أن شركة استادات وقعت مؤخرا العديد من البروتوكلات مع بعض الشركات المتخصصة فى المجالات الممختلفة، ومن بينها البوم توقيع البرتوكول مع شركة "إى فاينانس"بشركاتها التابعة "إى أسواق" و"خالص" و"إى كاردز" والتى أوجدت لنفسها مكانة فى السوق المصرية، وأصبحت التخصصات الدقيقة التى تتولاها كل شركة تابعة محل طلب من المؤسسات والشركات الراغبة فى تنفيذ عمليات تحول رقمى شاملة ومتكاملة وبأيدى شركات خبيرة ومتخصصة، وهو ما يعزز فى النهاية من المكانة البارزة التى تحتلها الشركة الأم "إى فاينانس" فى استراتيجية التحول الرقمى المصرية.