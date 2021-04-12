انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين أجهزة كهربائية لـ يوم الأثنين والأربعاء 13/14 بمناسبة رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين أصبحت من العروض المميزة التي ينتظرها الكثير من عملاء “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك فأننا نتناول عروض مؤسسة رنين لأيام الأثنين و الثلاثاء 13/14 ابريل الجاري والمقدمة بمناسبة شهر رمضان، حيث تحتوي على المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي تتمركز في سلسلة المنتجات الهامة والأساسية لدي جميع المواطنين، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج حديثاً.

– كما يمكن الاستفادة بالعروض المقدمة من رنين من آي فرع من الفروع التابعة لمؤسسة رنين في مصر، أيضاً يمكنك الطلب “online” ليصلك المنتج إلي باب منزلك الأمر الذي يساعد على الحد من توغل ظاهرة كورونا بين المواطنين في مصر.

عروض رنين لأيام الأثنين والثلاثاء 13/14 ابريل:

– يمكنك الطلب ومعرفة عروض رنين رمضان 2021، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> إضغط هنـــا.

– كما يمكنك التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين عبر الإتصال على الرقم الساخن: tel 16113.

– والآن يمكنك التعرف على عروض الأثنين والثلاثاء المقدمة اليوم من رنين مصر 13/14 ابريل 2021 من خلال التالي؛