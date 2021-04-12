طريقة إضافة مواليد جدد فى بطاقة التموين 2021 موقع دعم مصر

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عمر شويل - جدة طريقة إضافة مواليد جدد فى بطاقة التموين 2021، وذلك بعد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إمكانية تسجيل المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر، لذا يتساءل الكثيرون علي آلية التسجيل في موقع دعم لإضافة أبنائهم للحصول علي الدعم الشهري المقدم من الحكومة المصرية لكافة المواطنين، والتي يحتوي على العديد من المواد الغذائية التي يحتاجها كل بيت او كل أسرة مصرية مثل (الزيت، السكر، الارز) والعديد من المواد التموينية الأخري.

طريقة إضافة مواليد جدد فى بطاقة التموين 2021

يتمكن المواطنين المصريين الراغبين في الحصول علي الخدمات التمويلية الدخول على موقع مصر الرقمية التي تمكنك من إضافة مواليد إلكترونيا أو إصدار بطاقة تموين جديدة، كما يمكنك أيضاً تفعيل بطاقات التموين من خلال موقع مصر الرقمية وكذلك اصدار بطاقات بدل تالف، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي يقدمها الموقع التابع إلي وزارة التموين مثل نقل مواطن من محافظة إلي أخري أو الفصل الإجتماعي من البطاقة التموينية.

خطوات إضافة مواليد جدد فى بطاقة التموين 2020

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آلية التسجيل لإضافة مواليد جدد تتم عبر موقع دعم مصر الالكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع دعم مصر .

. تسجيل بيانات بطاقة رب الأسرة.

تسجيل الرقم القومي.

إضافة المحافظة.

تسجيل إسم مكتب التموين التابع للمحافظة التي يسكن بها المتقدم.

تسجيل بيانات الأفراد التي ترغب في إضافتها للبطاقة التموينية.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة عبر موقع دعم مصر

يتمكن المواطنين المصريين الذين ينطبق عليهم شروط الدعم التقديم عبر موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة تموينية جديدة من خلال الدخول إلي موقع دعم مصر وإتباع التعليمات كما يتيح موقع دعم مصر إمكانية الاستعلام عن مكاتب التموين من خلال تسجيل رقم البطاقة التموينية وكلمة المرور ثم النقر علي استعلام.

كيفية تغيير رقم الموبايل في بطاقة التموين 2021

يستطيع كافة المواطنين المصريين الراغبين في إضافة رقم الموبايل الجديد الدخول على موقع دعم مصر، ثم تسجيل رقم رقم البطاقة التموينية ثم المحافظة والضغط دخول ثم اتبع التعليمات.

المستندات المطلوبة لتسجيل المواليد

يجب على الراغبين في تسجيل أبنائهم في بطاقات التموين أن تتوافر صورة من شهادة الميلاد بالإضافة إلي عدد صورتين شخصيتين وقسيمة الزواج بالإضافة إلي صورة من بطاقة الرقم القومي للأب، ولا يشترط توافر ابنك معك في مركز إضافة التموين القريب منك، وننوه أن التسجيل مازل معلق حتي الآن في إضافة مواليد جدد فى بطاقة التموين 2021 موقع دعم مصر.