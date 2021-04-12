/626786/جدول-مباريات-اليوم-الأثنين-وأهم-المواجهات

دائما تكون مباريات يوم الأثنين غير مليء بالمبارات الكثيرة، لأنه يكون الرحة لمعظم دوريات العالم والبطولات، من أجل التجهيزات لبقية الأسبوع والمواجهات العديدة والهامة.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الأثنين:-

كأس الكونفدرالية الإفريقية:-

ساليتاس "بوركينا فاسو" ضد جراف دي داكار السنغالي وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز:-

وست بروميتش ألبيون ضد ساوثهامبتون وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم وبتعليق جواد بدة.

برايتون ضد إيفرتون وتقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم.

الدوري الإيطالي:-

بينفينتو ضد ساسولو وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء وتذاع عبر بين سبورت 3 وبتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الألماني:-

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن وتقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.

الدوري البلجيكي:-

روايال موسكرون ضد رويال انتويرب وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

الدوري التركي:-

قاسم باشا ضد بني ملطية سبور، وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 1 التركية.

فنربخشة ضد غازي عنتاب وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 التركية.

ألانيا سبور ضد دينيزليسبور وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 3 التركية.

دوري السوبر اليوناني:-

باس غيانينا ضد باس لاميا وتقام المباراة في تمام السداسة والنصف مساء.

الدوري السويد الممتاز:-

ايك سولنا ضد ديجرفورس وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

كالمار ضد اوسترسوند وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

اتحاد الكرة يحيل فيديو إمام عاشور إلى لجنة الانضباط لتحديد العقوبة المناسبة

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، إحالة فيديو إمام عاشور المنتشر على منصات السوشيال ميديا إلي لجنة الانضباط بالاتحاد.

وأضاف أحمد مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد": "لجنة الانضباط لديها كامل الحق في النظر لأي فيديو لأي عنصر من عناصر اللعبة وتوقيع العقوبات عليه، وسيكون هناك متابعة شديدة لمعرفة حقيقة مدى صحة لافيديو المنتشر مؤخرا".

وأكمل: "لجنة المسابقات بالاتحاد ليس لها الحق في توقيع أي عقوبات على اللاعب، ولكن يحق فقط للجنة الانضباط التحقيق مع اللاعب".

واختتم: "أي لاعب مسئول عن ما يحدث داخل الملعب أو خارجة ولابد من ردع أي لاعب يخطئ حتي لا تتكر هذه الواقعة مرة أخرى".

يذكر أن إمام عاشور شارك مع نادي الزمالك اليوم أمام الأهلي وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وحدثت أزمة بعد المباراة من أجل تحديد الفائز بلقب الدوري، وتم تحديد يوم 20 أبريل القادم موعد للمباراة النهائية والإعادة.