صور .. الأرصاد تعلن حالة الطقس فى أول أسبوع من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى بيان لها، إنه بداية من الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ 6 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.
وفى منشور لها على صفحتها بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، هنأت الأرصاد الأمتين العربية والإسلامية بـ قدوم شهر رمضان المبارك، راجية الله سبحانه أن يعيده علينا بالخير واليمنوالبركات.
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