عدد ساعات صيام رمضان في دول العالم هذا العام 2021 – 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - عدد ساعات صيام رمضان في دول العالم كُلََّه من الأمور التي يهتم بمعرفتها عدد كبير جدًا من الأشخاص، ولا سيما أن تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر يؤدي إلى حدوث قدر هائل من الاختلاف بين بَدْء مواعيد الصيام ومواعيد الإفطار في جميع بلدان العالم، أما عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 1442 – 2021م في جميع الدول العربية والأجنبية فسوف يتم توضيحها لاحقًا.

عدد ساعات صيام رمضان في دول العالم

أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام في جميع البلدان هو يوم الثلاثاء الـ 13 من شهر نيسان (أبريل) لعام 2021م، وذلك حسبما أشارت دار الإفتاء في مصر والسعودية وجميع البلدان العربية أيضًا وتم تحديد مواعيد الصلوات الخمسة في رمضان مواعيد الإمساك والإفطار عبر امساكية رمضان 2021، ولقد أشار الخبراء إلى أن عدد ساعات الصيام في الدول سوف يكون على النحو التالي:

عدد ساعات الصيام في دولة تونس، ودولة الجزائر: (أول يوم رمضان= 14 ساعة و 39 دقيقة)، (آخر أيام رمضان = 15 ساعة و 50 دقيقة).

عدد ساعات الصيام في روسيا = وتحديدًا مدينة مورمانسك حوالي 20 ساعة و 45 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في فنلندا والسويد والنرويج يصل إلى 23 ساعة و5 دقائق.

معدل الصيام في المملكة العربية السُّعُودية ومصر ومختلف الدول العربية يتراوح بين 14 إلى 15 ساعة.

عدد الصيام في موروني أول يوم رمضان 13 ساعة و 12 دقيقة، وآخر يوم رمضان 12 ساعة و 59 دقيقة تقريبًا.

وعلى هذا ؛ فإن دولة فنلندا وكذلك النرويج والسويد قد سجلت هذا العام أعلى معدل ساعات صيام على مدار اليوم، بينما قد سجلت موروني أقل عدد ساعات صيام هذا العام.