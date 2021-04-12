عروض رنين للاجهزة الكهربائية لـ يومي الأثنين والأربعاء 13/14

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين للاجهزة الكهربائية أصبحت من العروض الترويجية القوية التي ينتظرها عملاء شركة “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك فأننا نتناول عروض رنين لأيام الأثنين و الثلاثاء 13/14 ابريل 2021 والمقدمة بمناسبة الشهر الكريم رمضان لهذا العام، وكل عام وأنتم بخير، أيضاً تحتوي عروض رنين على كافة المنتجات المنزلية والاجهزة الكهربائية والتي تعتبر في سلسلة الأساسية لدي المواطنين، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج.

>> ويمكن الإستفادة بالعروض من رنين من آي فرع من الفروع التابعة لها في مصر، أيضاً يمكنك الطلب “عبر الإنترنت” ليصلك المنتج إلي باب المنزل الأمر الذي يساعد على الحد من توغل “كورونا” بين المواطنين في مصر.

عروض رنين للاجهزة الكهربائية 2021:

– للطلب ومعرفة عروض رنين رمضان 2021>> يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي>> إضغط هنـــا.

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