تفصيل عن كيفية إجراء استعلام عن مخالفات المرور للسيارة ورخص القيادة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - حرصت وزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع منصة الحكومة الإلكترونية على إتاحة وسيلة سهلة للمواطنين من أجل الحصول على نظام آمن لإجراء استعلام عن مخالفات المرور للسيارة ورخص القيادة في مصر والتابعة لـ وزارة الداخلية، بخطوات مبسّطة دون الوقوف في الطوابير أو إضاعة وقت.

استعلام عن مخالفات المرور للسيارة في مصر وزارة الداخلية

يمكن من خلال مركز معلومات النيابة العامة المصرية بإدارة التحول الإلكتروني لإنفاذ القانون، عن الاستعلام على مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية، ضمن الخدمات المرورية المقدمة من خلال نيابات المرور، عن طريق الموقع الرسمي الخاص به، وهي خدمة تمكنك من الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخصغ التسيير بأنواعها المختلفة ورخص القيادة، إضافة إلى إتاحة الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة عبر الإنترنت.

الخطوات اللازمة للتعرف على مخالفات المرور 2021 برقم السيارة والرقم القومي

– تسجيل الدخول على الرابط الرسمي للنيابة العامة ويمكن أداء هذه الخدمة عبر الرابط التالي من هنـــا.

– الضغط على>> خدمات المرور.

– تحديد الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية.

– اختيار الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة.

– إدخال بيانات رخصة القيادة، منها كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة تراخيص المرور، ثم إختيار إجمالي المخالفات.

– ويمكن إجراء استعلام عن مخالفات المرور للسيارة، من خلال إتباع نفس الخطوات سابقة الذكر، ثم إدخال بينات السيارة.