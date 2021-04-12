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انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي 15 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يبحث المستخدمين لخدمة الهاتف الأرضي خلال هذه الأيام تحديداً تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021 الجاري، ورابط القيام بـ الاستعلام عبر الهاتف المحمول والذي يمكّنك من معرفة القيمة المستحقة قبل حلول موعدها، وحِرصاً منا محرري موقع “مصر فايف” نستعرض خلال السطور القادمة التفاصيل الكاملة حول فاتورة التليفون الأرضي.
تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي
مع قُرب الموعد المحدد للسداد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإعلان فواتير التليفون الأرضي عن شهر إبريل، حيث تحصل قيمث الفاتورة كل ثلاث شهور، وعلى ذلك فسيتم المحاسبة عن فاتورة استهلاك الفترة من يناير، وحتى مارس 2021، خلال عدة أيام وبالتحديد في يوم 15 إبريل 2021.
مواعيد السداد فاتورة التليفون الأرضي:
15 إبريل 2021: موعد إعلان الفاتورة عن شهر يناير إلي مارس.
14 مايو 2021: انتهاء فترة السماح لدفع فاتورة الأرضي، وتكون (1)شهر إضافي من تاريخ الإستحقاق.
15 مايو 2021: موعد تحويل التليفون الأرضي إلى نظام الإستقبال فقط.
14 يونيو 2021 : انتهاء مهلة السماح لسداد فاتورة الهاتف الأرضي ابريل 2021.
15 يونيو 2021 : إنقطاع الخدمة ورفع الخط بصورة مؤقتة، وإضافة غرامات تأخير.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:
يمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة الرقم الأرضي عن طريق دخول لـ موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر “جوجل”، واستخدام رقم تعريف المحافظة (الكود) ورقم التليفون الأرضي، فقط عليك الضغط على دخول.
-في سياق آخر يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، فقط عليك قراءة التقرير التالي، وإتباع الخطوات:
أنظمة الدفع الإليكتروني:
|السنترالات
|خدمة فوري
|خدمة أمان
|خدمة ممكن
|ATM
|فودافون كاش
|خدمة مصاري
|خدمة سداد
|البريد المصري
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