انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر | خطوات الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور للسيارة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حرصت وزارة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة و بالتنسيق مع بوابة نيابة المرور على إتاحة أنظمة رقمية للمواطنين أصحاب السيارات تساعد على إجراء الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور للسيارة ورخص القيادة في جمهورية مصر العربية والتابعة بخطوات مبسّطة دون الحاجة بعد الآن إلي الوقوف في الطوابير أو إضاعة الوقت، والجهد.

الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور 2021

يتمكن المواطن من خلال مركز إمداد المعلومات للنيابة العامة المصرية بإدارة التحول المُميكن لإنفاذ القانون، من الاستعلام على مخالفات المرور لرخص القيادة في مصر، والتي تعد من ضمن الخدمات المرورية المقدمة من خلال الموقع الخاص لنيابات المرور، عن طريق الموقع الإليكتروني الرسمي.

وهي خدمة رقمية تستطيع من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية على رخصة التسْيير بأنواعها، إضافة إمكانية معرفة مخالفات رخصة القيادة، و إتاحة الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة عبر الموقع.

موقع نيابة المرور.. الخطوات:-

– للتسجيل على الرابط الرسمي للنيابة العامة ومتابعة مخالفات المرور إضغط هنـــا، << الرابط الرسمي.

– لتصفح الخدمات المرورية المتاحة، عليك إختيار>> خدمات المرور.

– تحديد الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات نيابة المرور.

– اختيار الاستعلام.

– إدخال بيانات رخصة القيادة أو السيارة، منها كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، رقم اللوحة، المحافظة التابع لها وحدة تراخيص المرور، ثم إختيار إجمالي المخالفات.

>> في سياق آخر يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، نظراً لقرب موعد سداد الفاتورة في تاريخ 15 ابريل 2021, من خلال الدخول وقراءة التقرير التالي بعناية: