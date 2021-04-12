هل الاستحمام يبطل الصيام؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - دار الإفتاء ردت على هذه الاعتقادات بجواب شافٍ وكافٍ وجازم، حيث أكدت أمانة الفتوى أن الاغتسال لا يفسد الصوم ولا يبطله، وإنما يجب على الصائم أن يجتهد بإلا يصل أى ماء إلى جوفه أو أن يبالغ فى الاستنشاق، فيصل الماء من أنفه إلى الحلق.

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