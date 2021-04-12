اليوم .. وزير الأوقاف يناقش آخر استعدادات رمضان مع المديريات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وكانت "الأوقاف" أعلنت فى وقت سابق أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام قائمة، مع مراعاة، ارتداء الكمامات، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.
وقررت "الوزارة" استمرار عدم فتح دورات المياه، واستمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، بالإضافة إلى استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة
وشددت على عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، مع السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية
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