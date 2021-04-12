طقس الإثنين .. لطيف نهارا بارد ليلا .. عظمى القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب سيناء، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.





وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود مساء اليوم طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على جنوب البلاد. وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بسرعة رياح تتراوح من 50 إلى 60 كم / ساعة وارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3 أمتار. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 23 12 الإسكندرية 19 14 وادى النطرون 20 13 طنطا 22 12 شبين الكوم 23 13 دمنهور 21 14 بلطيم 20 14 مطروح 18 13 السلوم 19 08 سيوة 23 08 بورسعيد 20 13 دمياط 20 14 الزقازيق 23 13 المنصورة 22 12 الاسماعيلية 24 11 السويس 23 12 العريش 20 12 رفح 20 11 رأس سدر 24 13 نخل 20 08 نويبع 26 16 طابا 25 15 كاترين 24 06 الطور 25 15 شرم الشيخ 27 17 الغردقة 27 15 مرسى علم 25 16 الفيوم 23 12 بنى سويف 23 12 المنيا 24 11

أسيوط 24 12 سوهاج 25 14 قنا 27 15 الأقصر 29 16 أسوان 30 17 ادفو 30 17 أبوسمبل 29 18 الوادى الجديد 27 12 حلايب 29 20 شلاتين 30 19

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