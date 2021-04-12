انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 وأسعار الكتاكيت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل حالة من الإستققرار على نفس أسعار الأمس بالرغم من ارتفاعها بالنسبة للمستهلك، حيث يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار الفراخ وأسعار الكتاكيت خلال الفترة الحالية، وقدوم شهر رمضان الكريم، والذي يكثر فيه استهلاك الدواجن بأنواعها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 وأسعار الكتاكيت

وهذا ما حذر منه رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد، حيث أِار إلى أن المواطنين يقومون بتخزين الدواجن لشهر رمضان، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لقلة المعروض وزيادة الإستهلاك، وطالب بعدم الشراء أكثر من الحاجة اليومية لكل منزل.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل فقد جاءت على النحو التالي:

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم منير السقا 31 جنيه 36 جنيه رئيس رابطة مربي الدواجن 32 جنيه 35 جنيه المنصورة للدواجن 31 جنيه 36 جنيه محمد عادل 31 جنيه 34 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 فما زال التأرجح في أسعارها هو سيد الموقف، حيث تشهد ارتفاع يعقبه انخفاض أو العكس، وهذا بشكل مستمر، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

العناني: 10.75 جنيه

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

الوادي: 10 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.

الفيروز: 7.5 جنيه.

الوطنية: 10.75 جنيه.

أمات: 11 جنيه.

الكيان: 7.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

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