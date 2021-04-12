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أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12|4|2021 وسعر الفراخ البيضاء

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - تأرجح كبير في سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، وهذه هي طبيعة أسعار الفراخ البيضاء وجميع أنواعها وكذلك الكتاكيت، والتي تشهد تغيرات يومية في الأسعار وربما تكون هذه التغيرات على مدار الساعة، ولذلك نطلع متابعينا أول بأول على جميع الأسعار .

أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12- 4 – 2021

أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12|4|2021 وسعر الفراخ البيضاء 2

ويتم تحديد أسعار الكتاكيت البيضاء وغيرها عن طريق كل مكتب أو شركة، بخلاف ما كان يحدثفي السابق، حيث كانت الأسعار تم تحديدها عن طريق البورصة الرئيسية للدواجن، لكن الآنأصبحت كل شركة تحدد الأسعار التي تتماشى معها وبحسب الحجوزات المسبقة لديها والعرض والطلب وكذلك جودة الكتكوت.

أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12|4|2021 وسعر الفراخ البيضاء 3

وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم 12 أبريل وفق الأسعار الآتية:

  • نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.
  • الفيروز: 7.5 جنيه.
  • العناني: 10.75 جنيه
  • أمات: 11 جنيه.
  • القاهرة للدواجن: 9 جنيه.
  • الوادي: 10 جنيه.
  • الوطنية: 10.75 جنيه.
  • الكيان: 7.5 جنيه.
  • سيد زكريا: 7 جنيه.
  • المراعي: 7 جنيه.
  • مكة المكرمة: 10 جنيه.

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أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل فسجلت متوسط 31 جنيه، والفراخ الساسو متوسط 34 جنيه، وذلك على النحو التالي:

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم 12 أبريل 2021
رئيس رابطة مربي الدواجن 32 جنيه البيضاء و35 جنيه الساسو
منير السقا 31 جنيه البيضاء و36 الساسو
المنصورة للدواجن 31 جنيه البيضاء و36 الساسو
محمد عادل 31 جنيه للفراخ البيضاء و34 جنيه للفراخ الساسو

أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12|4|2021 وسعر الفراخ البيضاء 4

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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