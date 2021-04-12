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انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12|4|2021 وسعر الفراخ البيضاء والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تأرجح كبير في سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، وهذه هي طبيعة أسعار الفراخ البيضاء وجميع أنواعها وكذلك الكتاكيت، والتي تشهد تغيرات يومية في الأسعار وربما تكون هذه التغيرات على مدار الساعة، ولذلك نطلع متابعينا أول بأول على جميع الأسعار .
أسعار الكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 12- 4 – 2021
ويتم تحديد أسعار الكتاكيت البيضاء وغيرها عن طريق كل مكتب أو شركة، بخلاف ما كان يحدثفي السابق، حيث كانت الأسعار تم تحديدها عن طريق البورصة الرئيسية للدواجن، لكن الآنأصبحت كل شركة تحدد الأسعار التي تتماشى معها وبحسب الحجوزات المسبقة لديها والعرض والطلب وكذلك جودة الكتكوت.
وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم 12 أبريل وفق الأسعار الآتية:
- نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.
- الفيروز: 7.5 جنيه.
- العناني: 10.75 جنيه
- أمات: 11 جنيه.
- القاهرة للدواجن: 9 جنيه.
- الوادي: 10 جنيه.
- الوطنية: 10.75 جنيه.
- الكيان: 7.5 جنيه.
- سيد زكريا: 7 جنيه.
- المراعي: 7 جنيه.
- مكة المكرمة: 10 جنيه.
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أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 أبريل فسجلت متوسط 31 جنيه، والفراخ الساسو متوسط 34 جنيه، وذلك على النحو التالي:
|الشركة
|سعر الفراخ البيضاء اليوم 12 أبريل 2021
|رئيس رابطة مربي الدواجن
|32 جنيه البيضاء و35 جنيه الساسو
|منير السقا
|31 جنيه البيضاء و36 الساسو
|المنصورة للدواجن
|31 جنيه البيضاء و36 الساسو
|محمد عادل
|31 جنيه للفراخ البيضاء و34 جنيه للفراخ الساسو
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