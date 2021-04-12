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انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس اليوم | درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر 12 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم أن تشهد البلاد اليوم الاثنين، استمرار حالة إنخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن يكون طقس لطيف على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ورياح معتدلة، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية مصاحب لرياح معتدلة، معتدل على مناطق جنوب سيناء ولطيف على منطقة شمال الصعيد مصاحب لرياح نشطة في أوقات متقطعة، ويكون مائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد والرياح نشطة.
وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أ. محمود شهين، أن البلاد تشهد رياح نشطة على محافظة جنوب سيناء، واضطراب ملحوظ فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث قد تصل سرعة الرياح من 50 إلي 60كم، وارتفاع الأمواج بنسبة من 2.5 إلي 3 متر.
وعن حالة الطقس ليلاً، فمن المتوقع أن يكون طقس اليوم الأثنين، بارد على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبري، بارد على السواحل الشمالية، ويكون لطيف على منطقة جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على جنوب البلاد.
طقس اليوم الأثنين 12 ابريل 2021- بيان درجات الحرارة
فيما يلى بيان بدرجات الحرارة على كافة المدن والعواصم وفقاً لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية المصرية بمحافظات جمهورية مصر العربية:
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- القاهرة الصغرى 12°- والعظمى 23°.
- شبين الكوم الصغرى13°- والعظمى 23°.
- طنطا الصغرى 12°- والعظمى 22°.
- دمنهور الصغرى 14°- والعظمى 21°.
- الإسكندرية الصغرى14°- والعظمى 19°.
- بلطيم الصغرى 14°- العظمى 20°.
- مطروح الصغرى 13°- العظمى 18°.
- السلوم الصغرى 08°- والعظمى 19°.
- سيوة الصغرى 08°- والعظمى 23°.
- بورسعيد الصغرى 13°- العظمى 20°.
- دمياط الصغرى 14°- والعظمى 20°.
- الزقازيق الصغرى 13°- والعظمى 23°.
- درجات الحرارة>> الاسماعيلية الصغرى 11°- والعظمى 24°.
- السويس الصغرى 12°- والعظمى 23°.
- العريش الصغرى 12°- والعظمى 20°.
- رفح الصغرى 11°- والعظمى 20°.
- رأس سدر الصغرى 13°- والعظمى 24°.
- نخل الصغرى 08°- العظمى 20°.
- نويبع الصغرى 16°- والعظمى 26°.
- طابا الصغرى 15°- والعظمى 25°.
- سانت كاترين الصغرى 06°- والعظمى 24°.
- الطور الصغرى 15°- والعظمى 25°.
- شرم الشيخ الصغرى 17°- والعظمى 27°.
- الغردقة الصغرى 15°- والعظمى 27°.
- مرسى علم الصغرى 16°- والعظمى 25°.
- الفيوم الصغرى 12°- والعظمى 23°.
- بنى سويف الصغرى 12°- والعظمى 23°.
- المنيا الصغرى 11°- والعظمى 24°.
- أسيوط الصغرى 12°- والعظمى 24°.
- سوهاج الصغرى 14°- والعظمى 25°.
- قنا الصغرى 15°- والعظمى 27°.
- الأقصر الصغرى 16°- والعظمى 29°.
- أسوان الصغرى 17°- والعظمى 30°.
- أبوسمبل الصغرى 18°- والعظمى 29°.
- الوادى الجديد الصغرى 12°- والعظمى 27°.
- شلاتين الصغرى 19°- والعظمى 30°.
- أبو رماد الصغرى 19°- والعظمى 29°.
- درجات الحرارة>> حلايب الصغرى 20°- والعظمى 29°.
- طقس اليوم>> حدربة الصغرى 20°- والعظمى 28°.
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