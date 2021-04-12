طقس اليوم | درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر 12 ابريل 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم أن تشهد البلاد اليوم الاثنين، استمرار حالة إنخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن يكون طقس لطيف على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ورياح معتدلة، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية مصاحب لرياح معتدلة، معتدل على مناطق جنوب سيناء ولطيف على منطقة شمال الصعيد مصاحب لرياح نشطة في أوقات متقطعة، ويكون مائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أ. محمود شهين، أن البلاد تشهد رياح نشطة على محافظة جنوب سيناء، واضطراب ملحوظ فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث قد تصل سرعة الرياح من 50 إلي 60كم، وارتفاع الأمواج بنسبة من 2.5 إلي 3 متر.

وعن حالة الطقس ليلاً، فمن المتوقع أن يكون طقس اليوم الأثنين، بارد على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبري، بارد على السواحل الشمالية، ويكون لطيف على منطقة جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على جنوب البلاد.

طقس اليوم الأثنين 12 ابريل 2021- بيان درجات الحرارة

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة على كافة المدن والعواصم وفقاً لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية المصرية بمحافظات جمهورية مصر العربية:

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