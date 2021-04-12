/626741/نصائح-هامة-لتجنب-الإصابة-بكورونا-في-شهر-رمضان-تعرف-عليها

وجهت وزارة الصحة المصرية، نصائح هامة للمواطنين، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وشملت نصائح وزارة الصحة:

الحفاظ على ارتداء الكمامة.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تقليل الزيارات المنزلية.

تجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

اتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة.

موعد السحور والإمساك وأذان الفجر أول يوم في رمضان.. تعرف على إمساكية الأسبوع الأول

وأكدت الوزارة أن اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية والأعياد يساهم في خفض معدلات الإصابة بالوباء.

دعاء النبي عند رؤية الهلال

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: "اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" رواه الترمذي في سننه.

كما رواه الدارمي بلفظ مختلف وهو: "اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ".

وكان النبي يستفتح بهذه الأدعية كل شهر من شهور السنة الهجرية بعد رؤية الهلال، سواء في شهر رمضان أو غيره من الشهور.

عدد ساعات الصوم وموعد آذان الفجر والمغرب

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالي 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحًا.

وموعد أذان الظهر لأول أيام الشهر الكريم سيكون الساعة 11:55 بتوقيت القاهرة، والعصر الساعة 3:30 مساء، والمغرب 6:21 مساء وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والعشاء سيكون الساعة 7:42 مساء.