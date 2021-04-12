الأرصاد تُعلن طقس غدًا الإثنين.. تعرف على حالة الجو أول أيام شهر رمضان

/626739/الأرصاد-تعلن-طقس-غدا-الإثنين-تعرف-على-حالة-الجو-أول-أيام-شهر-رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، والموافق 21 أبريل، حيث توقعت أن الطقس سيكون لطيف في أوقات النهار على القاهرة والجيزة، كما أعلنت عن طقس أول أيام رمضان.

كما توقعت الأرصاد أن الطقس سيكون لطيفًا على محافظات شمال الصعيد والوجه البحري، ومائل للبرودة على مناطق السواحل الشمالية، ومعتدل على مناطق جنوب سيناء.

فيما سيكون الطقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وأن البرودة ستصل لـ 6 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها اليوم الأحد، أن الطقس خلال ساعات الليل بارد على القاهرة والجيزة، ومناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، وسيكون مائل للبرودة على محافظات جنوب البلاد.

وأردف خبراء هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح ستنشط على محافظة جنوب سيناء، مع وجود اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 إلى 60 كم ساعة.

بينما حركة الموج تتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، أما حركة الموج في البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 12-4-2021:

القاهرة العظمي 23 والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمي 19 والصغرى 14 درجة

وداي النطرون العظمي 20 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمي 18 والصغرى 13 درجة

السلوم العظمي 19 الصغرى 8 درجة

سيوة العظمي 23 والصغرى 8 درجة

بورسعيد العظمي 20 والصغرى 13 درجة

دمياط العظمي 20 والصغرى 14 درجة

الزقازيق العظمي 23 والصغرى 13 درجة

المنصورة العظمي 22 والصغرى 12 درجة

الإسماعيلية العظمي 24 والصغرى 11 درجة

السويس العظمي 23 والصغرى 12 درجة

العريش العظمي 20 والصغرى 12 درجة

رفح العظمي 20 والصغرى 11 درجة

نويبع العظمي 26 والصغرى 16 درجة

طابا العظمي 25 والصغرى 15 درجة

كاترين العظمي 24 والصغرى 6 درجة

الطور العظمي 25 والصغرى 15 درجة

شرم الشيخ العظمي 27 والصغرى 17 درجة

الغردقة العظمي 27 والصغرى 15 درجة

الفيوم العظمي 23 والصغرى 12 درجة

بني سويف العظمي 23 والصغرى 12

المنيا العظمي 24 والصغرى 11 درجة

أسيوط العظمي 24 والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمي 25 والصغرى 14 درجة

قنا العظمي 27 والصغرى 15 درجة

الأقصر العظمي 29 والصغرى 16 درجة

أسوان العظمي 30 والصغرى 17 درجة

إدفو العظمي 30 والصغرى 17 درجة

أبوسمبل العظمي 29 والصغرى 18 درجة

الوادي الجديد العظمي 27 والصغرى 12 درجة

شلاتين العظمي 30 والصغرى 19 درجة

حلايب العظمي 29 والصغرى 20 درجة

طقس أول أيام رمضان

بينما أردفت الأرصاد، أنه بداية من الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، تشهد مصر ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 6 درجات مئوية.

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وأوضحت أنه سوف يسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

الثلاثاء: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الأربعاء: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الخميس: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الجمعة: نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.